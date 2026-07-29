يستهدف Ofgem إنشاء مراكز البيانات برسوم اتصال بالميغاواط

اقترحت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem تغييرات على اتصال شبكة مراكز البيانات لإدارة القدرات مع إعطاء الأولوية لما تعتبره الحكومة مشاريع “ذات أهمية استراتيجية”.

وقال Ofgem إن شبكة الكهرباء شهدت طلبًا متزايدًا على الاتصال بسبب توسع مراكز البيانات. بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025، أفادت أن الطلب المتعاقد عليه في قائمة انتظار الاتصال ارتفع من 41 جيجاوات إلى 125 جيجاوات. ومن بين هذا، هناك حوالي 73 جيجاوات من مراكز البيانات. وللمقارنة، قالت إن ذروة الطلب في بريطانيا العظمى في عام 2025 كانت 45 جيجاوات.

تهدف المقترحات إلى معالجة المشاريع المضاربة من خلال تأمين سعة الشبكة النادرة دون أي نية مؤكدة للاتصال، مما يضمن أن قائمة الانتظار للاتصال تمكن المشاريع الجاهزة للاستثمار والقابلة للحياة.

وفقًا لـ Ofgen، فإن عدد طلبات الاتصال بالشبكة وحجم السعة المطلوبة آخذ في الازدياد أيضًا. وحذر من أن حجم هذا الطلب من شركات مراكز البيانات كبير لدرجة أنه حتى لو كانت النسبة المئوية لتطبيقات الاتصال غير القابلة للتطبيق والمضاربة أقل من القطاعات الأخرى، فإن التأثيرات ستظل كبيرة.

للحد من الطلب، اقترحت Ofgem رسوم التزام مركز البيانات، والتي سيتم دفعها من خلال تطوير مراكز البيانات الكبيرة عند قبول عرض الاتصال. سيتم استرداد الرسوم عندما يصل المشروع إلى مرحلة التنشيط ويتم مصادرتها إذا خرج المشروع من قائمة الانتظار مبكرًا. وقالت Ofgem إن الرسوم سيتم تحديدها ضمن نطاق مقترح يتراوح بين 237.500 جنيه إسترليني إلى 712.500 جنيه إسترليني لكل ميجاوات، أي ما يعادل حوالي 2.5٪ إلى 7.5٪ من متوسط ​​تكاليف المشروع.

أثارت الهيئة التنظيمية مخاوف من أن عددًا كبيرًا من المشاريع التي تنتظر الموافقة على الاتصال بالشبكة قد لا تستمر في النهاية، مما قد يؤثر على المشاريع القابلة للحياة ويخلق إشارة مضللة حول احتياجات الاستثمار في الشبكة في المستقبل.

منذ إدخال تدابير إصلاح الاتصالات على نطاق أوسع، تم تسريع تنفيذ حوالي 7.8 جيجاوات من المشاريع بمعدل ست سنوات. ووفقاً لـ Ofgem، فقد ساعد هذا في دفع الاستثمار ومكن المشاريع من الاتصال في وقت أسرع بكثير مما كان ممكناً.

وتتوقع Ofgem أن يكون للإصلاحات المقترحة تأثير مماثل على اتصالات الطلب، مما يساعد على إعداد المشاريع وتأمين الوصول في الوقت المناسب إلى الشبكة مع تحرير القدرات التي تحتفظ بها تطبيقات المضاربة.

إلى جانب الرسوم المقترحة، تقوم Ofgem أيضًا بالتشاور بشأن معالم إدارة قائمة الانتظار الخاصة بمراكز البيانات والتي قالت إنها تعني أن المطورين سيحتاجون إلى إظهار تقدم ملموس من خلال أدلة مثل القدرة المالية والنضج التجاري ونشاط الشراء إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بمكانهم في قائمة الانتظار للاتصال بالشبكة. على وجه التحديد، ستحتاج المشاريع التي تستوفي معايير الاتصال بالشبكة إلى تقديم أدلة في مراحل محددة لإثبات: وجود مستخدم نهائي موثوق لمركز البيانات، وشراء المعدات الكهربائية طويلة المدى، والقدرة المالية والتقنية لتطوير مركز بيانات لتنشيطه، والذي يتضمن تشغيل الطاقة.

وتعليقًا على التغييرات المقترحة، قالت إليانور واربورتون، مديرة تصميم وتطوير نظام الطاقة في Ofgem: “لقد تضاعف حجم قائمة انتظار توصيلات الطلب على الكهرباء في بريطانيا أكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عام، ويجب ألا يتحمل المستهلكون المخاطر الناجمة عن مشاريع المضاربة التي تشغل مساحة في النظام.

“يجب أن يعمل نظام الاتصالات لصالح المستهلكين والمشاريع المستعدة للاستثمار والبناء والاتصال. عندما تشغل المشاريع المضاربة مساحة في قائمة الانتظار، فإنها يمكن أن تؤخر المخططات الأخرى وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن احتياجات الشبكة المستقبلية.

“نحن نتشاور بشأن رسوم التزام جديدة لمراكز البيانات ومتطلبات أقوى لضمان إظهار المشاريع التزامًا حقيقيًا قبل تأمين سعة الشبكة الشحيحة. وستساعد هذه الإصلاحات على تحرير القدرات لمشاريع قابلة للحياة، وتحسين الثقة في تخطيط الشبكة ودعم اتصالات أسرع حيث تشتد الحاجة إليها.”