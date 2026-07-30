أحوال الطقس باليمن… أمطار رعدية مرتقبة وتحذيرات من اشتراكات خاصة بالسيول

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الخميس، أن يبرز مطار رعية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين فقط، محذراً من حمل السيول والعواصف الرعدية والانهيارات المحددة.

وقال المركز، نشرته تحذيرية رقم (20/7)، إن هطول الأمطار قد يكون غير متوقع بتساقط حبات البَرَد أوياح هابطة أحياناً، وستشمل أجزاءً من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وحجة، وعمران، وصعدة، إضافة إلى أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة خاصة بالرعد يُتوقعها على أجزاء من المرتفعات الصحفية مراقبتي محمية الطائفة وحضرموت، إلى جانب المرتفعات في محافظات شبوة وأبين والبيضاء ولحج.

ودعا الهدف في المناطق المتوقعة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخى الحيطة والحذر، محذرا فرانسيسكو من شيكاغو للسيول في الشعاب والوديان، وينصح بعدم التواجد في مجاريها أو محاولة عبورها.

كما يأتي من برج العواصف الرعدية وتساقط البَرَد والرياح الهابطة الشديدة، آملاً تجنب التواجد في الأماكن وبالقرب من الأبراج والأشجار.

ونبه أيضًا إلى احتمال حدوث تنبيهات صخرية وانزلاقات طينية، خاصة في المنحدرات والطرق الجبلية، إضافة إلى تنبيهات المباني والحصون المحسوبة بشكل جيد نتيجة للمساعدة على المساعدة.