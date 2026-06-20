يمن مونيتور/ قسم الأخبار

افتتح مركز وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، السبت، القسم الخيري المقصود لمستشفى عدن الخيري في العاصمة المطر، بالتزامن مع تادشين المخيم الجراحي الخامس لأمراض القلب، في بعض الأوقات نطاق الخدمات الطبية المتخصصة وتقليل حاجة المرضى إلى العلاج في الخارج.

جونز المركز الجديد، الذي سجل سعته 22ًا، وحدات متخصصة في أمراض أمراض القلب والقسطرة والجراحات القلبية، إلى جانب تجهيزات وتقنيات طبية حديثة في مجال رفع مستوى الرعاية الصحية المتقدمة لمرضى القلب.

كما أطلق الصحفي المخيم الجراحي الخامس، الذي يستهدف المستهدف 500 عملية قرش قلبي تشخيصية وعلاجية لمرضى مختلف المحافظات، بما في ذلك بما يسهم في توفير الرعاية المتخصصة وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المرضى.

في مكانه في المركز، اطلع بحيبح على الأقسام الطبية التفصيلية والجراحات المتخصصة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي سيقدمها المركز وخططه المستقبلية للتوسع في علاج أمراض القلب وجراحاتها.

طبيب الصحة أن يفتح المركز إضافة تقنية متخصصة للبنية التحتية الصحية، ويعكس تجربة فريدة بين وزارة الصحة والقطاعين الخيري في إنشاء هيئة طبية متخصصة متخصصة في تلبية احتياجات المرضى.

تعمل الوزارة على إنشاء المزيد من الأبحاث التخصصية ضمن جهودها ليكون القطاع الصحي، مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات طبية دقيقة، بما يتطلب من الاعتماد على العلاج في الخارج ويرفع كفاءة المنظومة الصحية.

كما يوجه المجلس الطبي الأعلى باعتماد مركز القلب مركز تدريب متخصصًا، بما في ذلك يسهم في إعداد كوادر متميزة في مجال الأمراض وجراحات القلب برامج التدريب والتأهيل.

من جانبه، وبجانب تشغيل رئيس الهيئة الخليج وعدن التقدم بطلبات فهد البري أن إنشاء مركز القلب جاء ممتدًا لمستشفى عدن الخيري، بدعم من رأس المال الوطني الخيري، بهدف توفير خدمات رعاية صحية متقدمة حسب رغبتك، بالتأكيد، توفير مركز بأجهزة وتقنيات حديثة وخدمات رعاية صحية متخصصة.

ومن الواضح أن اللجنة المشرفة على المخيم الجراحي الدكتور عبدالوهاب الماتري أن المخيم سيقدم خدمات تشخيصية وعلاجية لـ500 مريض من مختلف المحافظات، في إطار مبادرة لطيفة وفرص الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة لمرضى القلب.