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الدولة الصينية: خطط حول إنشاء الصين لتعلم أنظمة الدفاع الجوي بشكل غير صحيح

AbdHassan30.07.2026
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الدولة الصينية: خطط حول إنشاء الصين لتعلم أنظمة الدفاع الجوي بشكل غير صحيح

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وهم وزارة الخارجية التقدم في التقدم حول ما يدعي التخطيط لإيران بـ 400 نظام دفاع جوي بحيث لا يكون أساسها من الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر ردا على طلب أحد الصحفيين التعليق على التقارير التي تفيد بأن الصين تخطط لإنشاء نظام إيران بـ 400 للدفاع عن الصاروخي: “التقارير لا تتبع الترتيب الواقع ولا تستند إلى أي أساس”.

وتوصلت ماو إلى أن الصين هي الطبية الطبية تنتج السلام وإنهاء الاختلاف.

نقلت وكالة “رويترز” أمس الأربعاء عن مصادر من المقرر أن تتسلم إيران في غضون أسابيع الشحنة الأولى مما يصل إلى 400 قطعة من التحصينات لتحصين جوي على الكتف. الوكالة أن قيمة الصفقة تقدر بما بين 60 و70 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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AbdHassan30.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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