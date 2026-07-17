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خفر السواحل اليمني يتابع حادثة القراصنة ناقل النفط سواحل حضرموت

AbdHassan17.07.2026
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خفر السواحل اليمني يتابع حادثة القراصنة ناقل النفط سواحل حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الجمعة، إنها تتابع حادثة على ناقلة النفط ASANA، التي تحققت من سلامة طاقمها.

وقد جاء ذلك إلى بيان مركز العمليات التابع لها بشكل مباشر فور البلاغ وتلقي عمليات المتابعة والتنسيق مع الشركاء والهيئات البحرية العاملة في المنطقة، لرصد ضحايا الحادث بفضل الجهود المطلوبة بما في ذلك الحفاظ على مقاومة الضغط في خليج عدن.

تستمر في مراقبة المعلومات حتى تتأخر السفينة، مع ملاحظة قطع الحرية إلى مواقعها، من خلال زورق تابع لخفر السواحل اليمني، بالتزامن مع تنفيذ طلعات استطلاعية جوي لمتابعة العمل.

تأكد من عدم وجود شخص واحد على مقربة من مركب القيادة، فيما يتعلق بالتواصل مع سفينة البحار النينجا الجنوبي الجنوبي الشرقي باتجاه السواحلية.

استمرت المجموعة الكبيرة خفر السواحل في متابعة والتنسيق مع الأخضر جونيور حتى انتهاء التجربة.

كان المركز البحري لتبادل المعلومات في عدن قد الشركة في وقت سابق أن المسلحين سيطروا على الناقلة MT ASANA أثناء إبحارها في خليج عدن، متمكنين من أن تكون عملية قرصنة لإرهابيين إلى قوة السفينة وطاقمها مقابل فدية.

تتوجه الطفلة إلى الناقلة غيّرت مسارها بعد التوجه نحو السواحل الصومالية، وما زالت لا تزال تحت تأثيرها.

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AbdHassan17.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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