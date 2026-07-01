يعمل التلفزيون الرسمي: جنوح زجاجي في ضيق هرمز بعد عدم سيرها في مؤهل مؤهل من طهران

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ذكر المكتب الرسمي للتلفزيون تعمل على أن تصبح في ضيق هرمز، بعد أن لم تكن مؤهلة بشكل مؤهل من قبل طهران.

وتحدد تفاصيل الرسالة الخاصة بتاين كرافت الأجنبية، والتي ستقدم المزيد من التفاصيل الأخرى على الفور.

وأضاف أنه انضم إلى الشركات الملاحية يتبع تعليمات الحرس الثوري العسكري شبه الضيق.

جاء ذلك فيما جاء ستيف ويكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة القطرية، الدوحة محادثات مع وسطاء، فيما يتواجد فاوضون إيرانيون أيضا هناك.

يأتي هذا الإعلان مع تقليل المساحة الضيقة بالإضافة إلى أن يتم فتحها أمام الحمامات بحرية من أجل المضيق وذلك ضمناً يحدث بين إيران باستثناء الولايات المتحدة.

عدم أن نتمسك باعترافنا بإطلاق النار في شرق عمان، في الأسبوع الحالي عندما تكون سلطنة عمان ووكالة مستقلة مستقلة لفتح طريق جديد عبر المضيق بالقرب من شاطئ عمان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن السفينة “أجنحةت بمولتها بسبب المياه الضحلة على طول المسار الذي اختارته ولم تستمر في متابعة الإبحار”.

وأضاف التلفزيون الرسمي، حيث أن البحرية التابعة للحرس الثوري “حذرت لوجود السفن وملاكها والمسؤولين عن شركات الشحن بمختلف أنحاء العالم من أن أي دخول أو خروج من خلال طرق غير “الطريق السلطة” في الخليج يمكن أن يؤدي إلى حوادث لا يمكن علاجها.

(أ ب)