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نقل فرانكي ديتوري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع بعد انقلاب السيارة | أخرى | رياضة

AbdHassan02.07.2026
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نقل فرانكي ديتوري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع بعد انقلاب السيارة | أخرى | رياضة

تم نقل أيقونة سباق الخيل فرانكي ديتوري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة خطير، حسبما أكد وكلاؤه. صرح ممثلوه H Talent Management أنه في يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، انقلبت سيارته بعد اصطدامها بمركبة أخرى مما تسبب في إصابته بكسر في الضلوع وإصابة في الإبهام.

وجاء في إعلانهم ما يلي: “يمكن لشركة H Talent Management أن تؤكد أن فرانكي ديتوري كان متورطًا في حادث مروري في نيوماركت مساء الأربعاء، الأول من يوليو. اصطدمت سيارة أخرى بجانب الراكب الخلفي للسيارة التي كان يقودها فرانكي، مما تسبب في دورانها وانقلابها.

“تم نقل فرانكي إلى المستشفى، حيث تبين أنه مصاب بعدة كسور في الضلوع وكسر في الإبهام. ولا تزال إصاباته قيد التقييم، وهو لا يزال في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والمراقبة.

“يود فرانكي أن يشكر خدمات الطوارئ التي حضرت إلى مكان الحادث، إلى جانب الأطباء والممرضات والفريق الطبي الأوسع الذي يرعاه.

“ينصب تركيزه الآن على الراحة والتعافي. تطالب إدارة المواهب H بكل احترام باحترام خصوصية فرانكي في هذا الوقت. ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر حتى يكون هناك تحديث مفيد.”.

تقاعد اللاعب البالغ من العمر 55 عامًا رسميًا في وقت سابق من هذا العام، لكنه من المقرر أن يشارك في سباق الأساطير الخيري في اجتماع دونكاستر سانت ليجيه في سبتمبر.

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AbdHassan02.07.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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