الكويت: استنفار صحي ب عنكبوت عريض “اعتداء إيراني” في المطار الشامل 63 الشخصي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، رفع الحالة الجاهزية في جميع المؤسسات الصحية وتفعيل المبادرة، عقبة الأحداث وُصف لدينا “اعتداء إيراني” استهدف مطار الكويت الدولي، وأسفر عن المبادرة.

وقال الوجه الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن المنظومة الصحية دخلت في حالة استنفار شامل منذ الساعة الأولى للحادث، مع رفع الجاهزية في المستشفيات البيضاء والكوادر الطبية والمريضية والفنية للتعامل مع وضع الطارئ.

وأوضح السند أنه تم فرق الطوارئ الطبية و25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تنفيذ عمليات فرز ميداني وإسعاف عاجل للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وصلنا إلى أن عدد المرضى بلغ 63 حالة، وتوزعها على عدد من المستشفيات الحكومية المعتمدة، بما في ذلك تقديم سرعة الرعاية الطبية وحالات الطوارئ حسب الإتاوات المتاحة.

ودلتا على أن غداً مستعدين وعاملين في المطار ومسافرين، وتصل إلى ما بين المتوسطة والبالغة، دون الخوض في التفاصيل الإضافية حول العاصمة.

وأضاف أن الطواقم الطبية حتى الآن 7 عمليات عسكرية كبيرة وعاجلة، لفترة تستمر الاستنفار في المقاطعات الجهدية للكتلة العسكرية، بالتنسيق مع محاكم الولاية في الولاية.

وتوسيع نطاق وزارة الصحة الكويتية، وتوسيع نطاق الحالة الصحية للمصابين، في مختلف المجالات، الطبية وتقديم الرعاية اللازمة.