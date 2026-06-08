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حضرموت تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة الكهرباء

AbdHassan09.06.2026
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حضرموت تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة الكهرباء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، خلال اجتماع الدوري المنعقد اليوم في مدينة ماكلا للممثلين المحافظين الجدد الجيدين، يجذبون الحاجة إلى الكهرباء في أقرب وقت، واطلاع على إحاطة عاجلة حول التحديات التي تواجه الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والطلب على الخدمة.

وأوضح كهرباء ساحل حضرموت مازن بن مخاشن أن الأحمال الكهربائية تجاوزت خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 390 ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة، في حين لا بقدر قدرة التوليدية المتاحة حاليا 150 ميجاوات، ما حضر إلى عجز يمكن أن 240 ميجاوات، فضلا عن استمرار أزمة شح الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

الاجتماع إلى قرب وصول وتشغيل محطات إسعافية بقدرة إجمالية كهربائية ملحوظة 200 ميجاوات في الساحل ووادي حضرموت، بدعم من البرنامج السعودي لإعمار اليمن، في خطوة يعوَّل عليها للمساهمة في تحسين مستوى الخدمة خلال فترة التوقف.

ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الأساسيات الكهربائية من الوقود، والعمل على اختناقات القطاع في قطاع الطاقة، بما في ذلك ضمان عدم التأكد من ثبات الخدمة.

كما يستعرض الاجتماع رقماً من التقرير فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع، إذ يبدو واضحاً والدخل، وقطاعي الأشغال العامة للنظافة، واتخذت مجموعة من الإرشادات التزاما الهادفة إلى تعزيز الأداء ومستوى الخدمات الواضحة.

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AbdHassan09.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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