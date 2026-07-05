يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية من ناصر السقاف

أحمد عمل ناجي، وهو مواطن يمني في الخمسينيات منذ عدة أشهر، وما مجموعه 30 عامًا في سوق التربة بمحافظة تعز قبل أن يمثل به الكارثة.

ومن خلال مساعدة المتسوقين في نقل البضائع من البسطات إلى سياراتهم، كان يجني ما يكفي من العيش الكريم لعائلته ومن سبعة أفراد. غير أن كل هذا تغير قبل عامين، وعندما تضاعفت في الكبد، مما منعه من مواصلة عمله.

والآن، تجد ناجي العاصفة وفيه دون مساعدة بعكاز يعتمد عليه إذا غادر المنزل. ومع ذلك ستتوقفه عن العمل، ولم يعد جاهزاً على تحمل تكاليف الأدوية التي ينبغي له تناولها لعلاج حالته الصحية.

وقال ناجي للجزيرة الإنجليزية: “أخبرني أطباء غير متخصصين في أمراض الكبد أن كبدي لا يعمل بشكل صحيح، وإيران لم يؤكدون إذا كان هذا هو الطب الأصلي. لقد بلسني هذا التخصص قادر على التطهير، مؤكداً أنه لا يلزم التأكد من تأكيده”.

وأضاف: “قدم لي بعض أهل الخير المشهورة أشهر، لكني لم أتعافَ، والعيادة الصحية سيئة يومًا بعد يوم”.

ونظراً لأن سبب وجودها واضح إلى عائلة فقيرة، لم يكن بمقدوره سوى تحمل تكاليف العلاج في مستشفى المحلي، لكن تقننه إن علاج حالته بشكل صحيح يتطلب الاهتمام بتخصص في مركز طبي بالعاصمة صنعاء أو في عدن.

يقوده رجل يعتمد على إحسان الآخرين لقمة العيش لعائلته، ويدفع تكاليف العلاج الطبي في مقاطعة أخرى ويعد أمراً جزئياً.

وتابع قائلاً: “إن السفر إلى عدن أو صنعاء يتطلب الكثير من المال، وأنا لا أعلم عن العمل. لكني أدعو الله كل يوممل أن يساعدني شخص ما لكي نتعافى يومًا ما”.

ويعني نقصاً حاداً في المجموعات الصحية الماهرة، حيث 18% من المديريات في جميع أنحاء العالم إلى المؤشرات، وفقاً لتفسيرات الصحة العالمية. وكان العديد من المهنيين الصحيين الأكثر تأهيلاً في البلاد قد غادروا اليمن منذ فترة طويلة بحثوا عن فرص أفضل في الخارج.

ويسافر اليمنيون القادرون على تحمل تكاليف الرعاية الطبية في الخارج حاليا إلى مصر ويساعدون الاخرون العلاج. أما لا يملكون المال فلا خيار أمامهم سوى الحصول على حق العلاج في الداخل؛ غير أن ما يربو على 12 شخص من الحرب والتحديات الأخرى مختلفون في هجرة جماعية للأدمغة من اليمن، مما يحقق نجاحاً في تسليط الضوء على السائل الصحي في جميع أنحاء العالم.

رائعة عين.. والمخاطرة بالأخرى

يعاني من طه نبيل (45 عامًا)، من مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، من إعانة تام عدسة العين (المياه الأبيض) في عينه اليمنى، ومثل ناجي، لم يجد صعوبة في العثور على العلاج المناسب في منطقته.

لا يوجد طبيب يعمل في العيون في الجوار، قوي من توفير ما يكفي من المال للبحث عن جراحة عاجلة في تعز، ولكن حتى في ذلك الوقت، كان مقدراً له أن يكون ضحية غرقة الأدمغة.

وقال نبيل للجزيرة: “ظننت أن العملية الجراحية ستكون، ولم أتردد في إجرائها، لكني ندمت على هذا التقليد لاحقاً. قبل العملية، كانت الرؤية غامضة فقط، ولكن نسيت البصر في تلك العين التجارية”.

وبعد أن يسعى الطبيب إلى الحصول على راحة من عدسة العين، ماني الآن عن عيون إلا أن يتمكن من إعادة البصر إلى عينه اليمنى، أن تجد متخصصًا طبيًا كافيًا لتوفير مبلغ 4000 دولار وتكاليف العلاج تثبت أنها مهمة مهمة.

وأضاف نبيل: “لا أعرف أي أطباء عيون يمنيين يمكنهم مساعدتي إذن، كما أن طلبات الرعاية الصحية لا تكلف ثروة هذه الأيام. قبل عام 2015، كان هناك أطباء يمكنهم علاج هذا الأمر، لكن الكثير منهم غادروا البلاد، تاركين المرضى الذين يعانون دون رعاية صحية”.

ومع ذلك، لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الطبية، وليس أمامك خيار سوى التعديل مع كل يوم بواحدة واحدة فقط.

وتابعت: “لقد تنبأني أطباء العيون من أن أرى بالعين ستقرر إذا لم أتلق العلاج المناسب، ولكن هذا الأمر ببساطة خارج عن إرادتي”.

هجرة الأدمغة

لقد كان لذلك تأثير على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم؛ إذ أنها تساهم بنسبه في اليمن اليوم 0.1 طبيب فقط لكل 1000 شخص، وفقا للبنك الدولي، وهي تقل نسبة حدوثها بشكل كبير عن 1.1 طبيب. ولهذا السبب، يحسب المعدل العالمي 1.9، في حين يحدد المعدل في العالم العربي عند 1.2، ويتصل بالنسب في المناطق الأخرى الهشة ويتأثر بالصراعات نحو 0.5 في المخطط.

وبسبب سنوات نقص التمويل المتاح في التمويل، فإن توفير الرعاية الصحية في اليمن لا يقل عن 20 مليون يمني – نحو نصف السكان – دون إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية. كما أن نصف رأس المال الصحي على مستوى أقل من غير الصالحة للعمل التجاري، مما يعيق بشكل كبير قدرة البلاد على التركيز على الأمراض الفيروسية ومثل الرقابة والدفتيريا (الخناق).

وقال الدكتور إسماعيل الحمودي، نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، إن النقص في الكوادر الطبية مناسب بشكل مختلف للرعاية الصحية لآلاف السكان الأساسيين بشكل عام.

وأوضح الحمودي للجزيرة قائلاً: “نحو 41% من الطواقم الطبية في تعز أو غادروا العالم للجميع، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الكوادر الطبية المتبقية التي تحاول تحقيق تقديم الخدمات”.

ومن ناحية أخرى، فإن الدكتور عبد الكريم مبارك، نائب مدير البرنامج الوطني بوزارة الصحة في عدن، أن هجرة الأدمغة من الكوادر الصحية هي السبب الرئيسي وراء الإصابة بالفيروس الذي يشهد لها اليمن في الطواقم الطبية.

طه نبيل (45 عامًا)، الذي فقد البصر بالجملة في عينه اليمنى، سيتعرض لخطر العمى الكلي إذا لم يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها [ناصر السقاف/الجزيرة]

وأضاف مبارك للجزيرة: “هناك العديد العديد من دفع الكوادر الطبية، لدينا إلى الهجرة، والتي على رأسها انخفاض الدخل وعدم انتظام دفعها باستمرار. إن الطراز الحالي ببساطة لا يسمح للمهنيين الطبيين بإعالة أصغرهم”.

كما يستهدف المستلزمات الطبية، نظارة الممعصم، والانقطاع الزمني للتيار الكهربائي في إشعال الليزر الحديثة الحديثة في مجال الرعاية الصحية، حيث يشعر الكثير منهم بالعجز عن أداء واجباتهم بشكل صحيح في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقال مبارك: “بينما لا تستطيع الوزارة أن تتحمل تكاليف البقاء حتى الآن اللازمة لإخفاء ما يكفي من المؤهلين للبقاء في اليمن، حاول أن تحاول تغيير الحلول. اشترك ذلك مع المنظمات الإنسانية في تقديم حوافز مالية للكوادر الطبية المتبقية”.

الاستقطاب الكوادر الأجنبية الرياضية

كإجراء طارئ ولسد الفجوات في الرعاية الطبية التفضيلية والمتخصصة، بدأت المستشفيات في أطباء أجانب، بما في ذلك في ذلك من سوريا.

قال جون مبارك إلى أن “الكوادر الأجنبية ليس لديها حل لذلك لتكلفته جامعية، ولكن يساعد في سد كامل الحقول المعرفة من ماين الطبيين ويؤكد نظرهم اليمنيين”.

12 يونيو/حزيران، وقع طبيبان سوريان، وهما سامر أحمد وفيه الدكتور سماهر الموسى، في تعديل النيران ولقيا حتفهما بعد أن فتحوا النار على حراس مقرهم محافظ عدن.

واللافت أنه على الرغم من الظهور المتوتر، يواصل المساهمون السوريون التوافد إلى اليمن، والمكافحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور أحمد، وهو طبيب عظام سوري يعمل في محافظة تعز، وطلب استخدام اسم مستعار للإدارة العامة، ومدير الإدارة العامة عن هجرة الأدمغة في اليمن، ولم يكن هناك أي شخص قام به لمغادرة سوريا والدوم إلى هذا البلد قبل ثلاث سنوات.

وأوضح للجزيرة قائلا: “لقد سمعت عن نقص الموارد الطبية في اليمن، لذلك كنت تفضلها على المجيء وتزودهم بالرعاية الطبية اليمنية التي هم في أمس الحاجة إليها”.

وعلى الرغم من أن تدفق التدفقات المتزايدة يخفف الضغط على المهنيين الطبيين اليمنيين، فلا يزال لا يلاحظ انخفاض الفاتورة الطبية بشكل ملحوظ، كما لا يزال يعمل دون كل. سيأتي أحمد نحو عشر عمليات جراحية كبيرة، وهو ما ينقص العدد الذي يعمل على جراحته.

ورغم عدم الالتزام، أكد أحمد أنه لا ينوي الانضمام إلى جميع الآخرين الذين يرغبون في العمل في أوروبا والخليج.

من نجح، ذكر نبيل، الذي رأى في عينه اليمنى، سمع عن طبيب سوري متخصص قادر على علاج حالته، لكن النقص في عدم القدرة على ذلك يعني أن تكون على الأرجح أكبر مما يمكن أن تتحمله.

ولا نبيل حديثه قائلًا: “يبدو أن هناك أطباء عيون سوريين يمكنهم مساعدتي، لكني ببساطة لا تتحمل تكاليف العمليات الجراحية”.