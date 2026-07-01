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ضبط شحنة المعدات والحركات مسيرات تابعة للحوثيين غربي اليمن

AbdHassan01.07.2026
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ضبط شحنة المعدات والحركات مسيرات تابعة للحوثيين غربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حدد قائد العمالقة التي يقودها عضو المجلس اليمني، عبد الرحمن المحرمي، أنها ضبطت مساء الاثنين، قارباً ضغطة لتصنيع الطائرات في باب المعدات، خارج سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي أن القارب ضُبِط بعد عملية رصد دقيقة، وأُلقي القبض على ثلاثة أفراد تابعين لجماعة الحوثيين كانوا متنه، مشيرًا إلى أن القارب عصر شحنة من الطائرات المسيَّرة.

وشهدت شحنة معدات متنوعة لتصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق للانتهاء، عرض: جهاز حفر استثماري، وسوففرات، ورقائق لتشغيل المسيّرات، وتتبع (GPS) لتستهدف الطائرات بدقة، بالإضافة إلى محركات انتحارية ومعدات انتظارها.

وتزايد حالات ضبط شحنات الأسلحة في شواطئ البحر الأحمر وباب المندب والتي تعتقد أنها كانت في طريقها لجماعة الحوثيين يريدون من إيران، أهمها الشحنة التي لم تكن تحمل نحو 700 طن من الأسلحة لضبطت في يوليو/تموز 2025.

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AbdHassan01.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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