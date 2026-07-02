الأرصدة اليمنية يحذر من رياح قوي واضطراب حول الساحلرى وخليج عدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

زهرة المركز الوطني للأرصاد وإنذار مبكرًا، الخميس، من رياح قوي واضطراب في البحر حول أرخبيل ستوررى وخليج عدن خلال ساعة الـ24 توقف.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية، إن من المتوقع هبوب رياح معتدلة على السواحل الجنوبية العاجلة، تشتد حول أرخبيل ستوررى وخليج عدن، تتراوح بسرعة بين 20 و40 عقدة.

ودعا مركزنا ومرتادي البحر إلى الالتزام بإرشادات إدارة خفر السواحل، ويستمتع بالسباحة في الأماكن غير المخصصة أو يسبح معًا، مع وجود منقذ بالقرب من الشواطئ، خاصة للأطفال والمبتدئين.

كما قام الصيادين وبابنة السفن في محيط أرخبيل السادسرى وخليج عدن بتأثر البحر بالموجة، عملاً بأخذ الحيطة واتباع التعليمات الصادرة عن المحاكم الشرعية.