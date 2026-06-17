تبدأ البرتغال حلم كأس العالم 2026 بتأخر تأخرها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استهلت البرتغال رحلة محاولة الفوز باللقب الأول في تاريخها، مع تعادل مخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسي المجموعة 11 لكأس العالم 2026 في المقاطعة الشمالية.

تقدمت البرتغال منذ الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيز، لكن الليبرالية الديمقراطية ومن أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 أدركت التعادل والنقطة الأولى في تاريخه عبر يوان ويسا (5+45).

وتضم المجموعة مجموعة أوزبكستان الجديدة وكولومبيا اللتين تلتقي لاحقًا في ملعب “أستيكا” في مكسيكو سيتي.