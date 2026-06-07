ارتفاع في أسعار الذهب باليمن.. وتباين متباين بين صنعاء وعدان

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في اليمن، الأحد، ارتفاعًا في النتائج مقارنة باليوم السابق، مع تنوع كبيرة في الأسعار بين مدينتي صنعاء أعلنت نتيجة اختلاف أسعار الصرف والصعوبات الاقتصادية في مناطق العالم.

وفقًا لبيانات أسواق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، حتى سجل في صنعاء 64 ألفًا و300 ريال.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في عدن إلى 212 ألف ريال، مقابل 74 ألفًا و500 ريال في الصنع.

فيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليونًا و474 ألف ريال، في حين وصل إلى نحو 516 ألف ريال في صنعاء.

وتعكس هذه الخيارات قيمة شراء الذهب من غيره، عند البيع عند العملاء مع اختلافات مختلفة من محل إلى آخر.

وقال مصدر في سوق الذهب لـ”يمن مونيتور” إن تخفيضات الربح المضافة عند بيع جنيه الذهب للزبائن يُحتسب لسبب 150 ريالاً سعوديًا للجنيه الواحد.

وتشهد نسب أسعار الذهب في تغيرات اليمنات استمرارًا لتغيرات الأسعار العالمية، إلى جانب تأثيرات السوق المحلية والعرض والطلب، مع وجود فروقاتية بين محلات الصاغة المختلفة.