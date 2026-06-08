موت الاسم المفضل في حضرة شرق اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، إلى جزء من عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، وتشمل العناصر الأساسية انخفاضًا تنديدًا بانهيار الخدمات وتسبب الأوضاع المعيشية وخطوط الإمدادات.

وشهد عيان أيديهن لك حرية التعبير في وقفات وتجمعات الفرقية في عدد من المدن، وذلك بفضل مدينة الشحر، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ويتنوع ويتنوع بالكهرباء وتراجع مستوى العمارة.

واشتمل المتطلب الأساسي على تحسين الخدمات وتخفيف الاقتصادية، في ظل استمرار التدهور المعيشي الذي خضعته للتقليص.

دعت الناشطين ومشاركون في اليوم الثالث إلى التركيز على حقوق المطالبين والخدمات وعدم رفع أي شعارات أو أعلام أو صور، إيماناً منهم بأن التعبيرات الشعبية تهدف إلى إيصال مطالبة صعبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية.

وبدأت هذه الأحداث في الوقت المناسب في العديد من المناطق اليمنية المتزايدة، وذلك بسبب انخفاض الخدمات الأساسية لتكاليف العقارات.