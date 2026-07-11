مصر تعمّق تحالفها البحري في القرن الأفريقي بمذكرة تفاهم مع الصومال

يمن مونيتور/ القاهرة/ خاص:

أبرمت اللجنة التوجيهية الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مع مصر بالإضافة إلى النقل البحري والموانئ يوم الخميس، وذلك بعد شهر تاكت من فيكتور القاهرة لربط المغامرات في البحر الأحمر مع إريتريا.

وصيغة البناء والتفاهم إطاراً بين وزارة النقل المصرية ووزارة المشاريع الاستثمارية والنقل الهيكلي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وصرح وزير الاستثمار والبنية التحتية، محمد نور، قائلًا: “إن هذا الاتفاق يساهم في التعاون الدولي في مجال البناء البحري والمساهمين، ويدفعنا إلى استراتيجية النقل، ويدعم الخطة الوطنية، كما يرتكز على النمو السكاني في البحري والمساهمين”.

توافق مع الأصل في ما بعد المصدر الإريتري التي عُقدت بالقاهره في يونيو/حزيران الماضي بين الرئيس إسياس أفورقي وعبد الفتاح سيسي، حيث غامض الجانبان على تعميق للتعاون في مجال الدفاع.

يتحمل القاهرة وأسمرة موقفهما بجلاء، والمتمثل في أن تظل حوافها وأمن البحر الأحمر وخليج عدن يجب أن يكون لها مسؤولية حصرية للمتفرج على البحر الأحمر. وقد عرفت هذه الصياغة الدقيقة لاستبعاد إثيوبيا الحبيسة عمداً.

ولم تكن هذه الخطوة محل ترحيب في إثيوبيا.

في مايو/أيار، تهمت وزارة الخارجية الإثيوبية باتباع استراتيجية مصر “تطويق”، مما أيقظ جهود أديس أبابا بعد أن رفعت الأخيرة مسألة الوصول السيادي إلى البحر كأولوية اطفال.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد وصف الوصول المباشر إلى البحر الأحمر بأنه “مسألة وجودية” مرتبطة ببقاء إثيوبيا الاقتصادية والاستراتيجية على المدى الطويل، مع إصراره على أن هذا المسعى سيظل سلمياً. تؤكد أن إثيوبيا لا تملك منفذاً بحرياً منذ استقلال إريتريا عام 1993.

من خليج السويس إلى خليج عدن

ويعود الزخم الكامن وراء التقارب المتنامي بين مصر وإريتريا والصومال إلى يناير/كانون الثاني 2024، عندما اختار إثيوبيا وثيقة التفاهم مع “أرض الصومال” (صوماليلاند) للحصول على منفذ تجاري وحري عسكري على البحر.

أكتوبر/تشرين الأول 2024، يجتمعون في ثلاثية وأفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في قمة بسمرة، ويتفقوا على تعزيز التعاون في حماية الحدود. وتماماً على “الاحترام المطلق للسيادة”، وهي لغة فُهمت على أنها توبيخ مباشرة لصفقة إثيوبيا مع أرض الصومال.

حساسة بين السيسي وأفورقي بشكل مطرد على أساس ثنائي؛ في تشرين الأول/أكتوبر الأول من عام 2025، استقبلت شركة سيدني كوبر أفورقي في القاهرة. ووصفت تفاصيل الحادث حكومتيهما وأصبحت تبنيان رؤى متطابقة مع السودان والصومال.

بدأ الرئيسان يتطلعان إليهما بالسلامة الشابة، لدعمهما المسلحين السودانيين ورفضهما لإنشاء كيانات حكمية جماعية.

وتشير مذكرة التفاهم مع الصومال إلى أن ما يتبلور الآن هو تحالف الشركات من خليج السويس إلى خليج عدن.

وقد وُصفت مشاركة بين مصر وإريتريا والصومال حاليا “محور القوة” ناشئ قادر على ممارسة ضغوط دبلوماسية وعسكرية واقتصادية على إثيوبيا من جبهات متعددة، مما يفاقم التحديات بالفعل عن اختلاف الذي لم يحل بالإضافة إلى سد النهضة الإثيوبية الكبرى.

كما تعمل مصر على تطلعها في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك نشر القوات المسلحة، برامج تدريب الشباب، وشحن الأسلحة، وتخطيط التدريبات الطبية مع القوات المسلحة السودانية.