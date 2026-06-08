تقترح DfE تغييرات على تمويل الطلاب للتكنولوجيا المساعدة

تقترح وزارة التعليم في المملكة المتحدة (DfE) تقليص نطاق البرامج المقدمة من خلال علاوة الطلاب المعوقين (DSA)، مشيرة إلى أن التقدم في التكنولوجيا أدى إلى إتاحة الميزات التي توفرها البرامج المساعدة الآن مجانًا “كمعيار” في أنظمة التشغيل الحديثة.

سيظل الطلاب قادرين على طلب التمويل للتكنولوجيا المساعدة إذا كانت هناك “حاجة إضافية متعلقة بالإعاقة لا يمكن تلبيتها بواسطة أي برنامج آخر متاح للطالب”، ولكن بخلاف ذلك سيتم تشجيعهم على استخدام الخدمات المجانية.

قال متحدث باسم وزارة التعليم: “مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت الكثير من الوظائف في الأدوات التي تمولها DSA حاليًا متاحة مجانًا وتستخدم بالفعل على نطاق واسع من قبل طلاب الجامعات. نريد تحديث النظام ليعكس ذلك، مع ضمان استمرار جميع الطلاب في تلقي المزيد من المساعدة المتخصصة إذا احتاجوا إليها.”

ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ترك بعض الطلاب دون دعم. يستخدم أكثر من 88000 طالب على المستوى الجامعي حاليًا DSA للوصول إلى المعدات والبرامج وغيرها من المساعدات غير الطبية لدعمهم في دراساتهم.

وقالت نائب رئيس جمعية التكنولوجيا المساعدة البريطانية (باتا)، نيكول مايكل: “هذه المقترحات، إذا تم تنفيذها، ستكون كارثية على الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي. نحن لا نتحدث عن تفضيل البرمجيات. نحن نتحدث عن الأدوات التي تمكن الطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد وحالات الصحة العقلية من القراءة والكتابة والبحث والمشاركة في شهاداتهم على قدم المساواة مع أقرانهم”.

إن استبدال البرامج المتخصصة التي تم تقييمها بشكل فردي والموصى بها سريريًا بأدوات عامة مجانية لا يعد تحديثًا لنظام DSA. إنه تفكيكه

نيكول مايكل، جمعية التكنولوجيا المساعدة البريطانية



تعمل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) على تمكين الأشخاص من أن يكونوا أكثر إنتاجية في العمل والتعليم، وفي كثير من الحالات توفر الوصول إلى المعلومات والاستراتيجيات التي لم يتمكنوا من استخدامها من قبل، ولكن هناك بالفعل فجوة عندما يتعلق الأمر بمن يمكنه الوصول بسهولة إلى هذه الخدمات واستخدامها بفعالية.

يمكن أن تتراوح التقنيات المساعدة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال DSA من برامج تحويل الكلام إلى نص ورسم الخرائط الذهنية إلى خدمات البحث وإدارة المهام.

ذكرت DfE في اقتراحها أن مقدمي التعليم العالي يزودون الطلاب بشكل متزايد بالتكنولوجيا لدعم تعلمهم، وستفترض السياسة المستقبلية لإصدار DSA أن الطلاب لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى التقنيات المساعدة، باستثناء الظروف المحددة التي تتطلب فيها إعاقة الطالب برامج إضافية لا يمكن العثور عليها مجانًا.

لكن طلب حرية المعلومات الذي قدمته شركة Whitehouse Communications والذي يطلب المستندات المتعلقة بالمقارنات بين البرامج المساعدة المجانية والمدفوعة وتحليل التكلفة والعائد، كشف أن DfE لم تختبر ما إذا كانت البرامج المتاحة مجانًا قابلة للمقارنة مع البرامج المقدمة حاليًا من خلال DSA أم لا.

عارضت جمعية باتا مقترحات وزارة التعليم على هذا الأساس، وذكرت في مراجعة التخفيضات أنها “تم تقديمها كإجراء للكفاءة” ولكنها في الواقع “سحب لتسويات العجز القانونية”.

وذكر تقرير المنظمة غير الهادفة للربح: “تعمل أدوات الإنتاجية على تحسين مخرجات عامة المستخدمين؛ وتعمل التكنولوجيا المساعدة المتخصصة على استبدال أو دعم القدرات التي تضعفها إعاقة الطالب. والاثنان فئتان مختلفتان من المنتجات التي تعالج مجموعات سكانية مختلفة، ولا يمكن استبدال كل منهما بالأخرى”.

وأوضح مايكل من BATA: “إن استبدال البرامج المتخصصة التي تم تقييمها بشكل فردي والموصى بها سريريًا بأدوات عامة مجانية لا يعد تحديثًا لنظام DSA. بل هو تفكيك له.

“إن الأدلة البحثية دامغة ومتسقة: تعمل التكنولوجيا المساعدة المتخصصة على تحسين النتائج وبناء الاستقلال ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في التوظيف. وتتحرك هذه المقترحات في الاتجاه المعاكس.”

عندما يحتاج الطالب إلى دعم لا يمكن تلبيته من خلال الأدوات المجانية المتاحة على نطاق واسع، فسيستمر في تلقي البرامج الممولة من خلال DSA – لن يُترك أي شخص بدون الدعم الذي يحتاجه للدراسة بثقة

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم



لكن متحدث باسم وزارة التعليم أكد أن أولئك الذين لا يستطيعون استخدام التكنولوجيا المتاحة مجانًا سيظل بإمكانهم الوصول إلى البرامج المدفوعة إذا لزم الأمر لتعلمهم.

وقال المتحدث: “يجب أن تكون الفرصة متاحة لكل شاب في بلدنا، وخاصة الطلاب المعاقين، ويجب أن يكون الدعم المناسب موجودًا لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم”.

وأضافوا: “عندما يحتاج الطالب إلى دعم لا يمكن تلبيته من خلال الأدوات المجانية المتاحة على نطاق واسع، فسيستمر في تلقي البرامج الممولة من خلال DSA – ولن يُترك أي شخص بدون الدعم الذي يحتاجه للدراسة بثقة”.

وجدت الأبحاث التي أجرتها DfE أن ما يقرب من 60٪ من الطلاب الذين يحصلون على DSA قالوا إنهم لن ينجحوا بدونه. الطلاب الذين استخدموا DSA في الماضي يرجعون نجاحهم في الجامعة إلى التمويل، مشيرين إلى أنه بدونه، إما أنهم لن يتمكنوا من المشاركة بشكل كامل في التعلم أو كانوا سيتركون الجامعة تمامًا.

وقالت هولي وينتر، إحدى المستفيدات من بدل الإقامة اليومي: “أنا لا أمزح عندما أقول إنه بدون موارد علاوة الطلاب المعوقين، كنت سأترك الجامعة”.

وأوضح توبي فيرجسون، أحد الحاصلين على DSA، والذي حصل على شهادة في التصميم الداخلي: “من خلال الدعم التوجيهي والمعدات المتخصصة التي تلقيتها، تمكنت من الحصول على درجة الشرف من الدرجة الأولى. وبدون هذا الدعم، كان أدائي الأكاديمي ورفاهتي وقدرتي على الانخراط الكامل في الحياة الجامعية سيتأثر بشكل كبير”.

تسعى DfE إلى التشاور بشأن اقتراحها، وأمام أولئك الذين لديهم مخاوف وتعليقات مهلة حتى 18 يونيو 2026 لمشاركتها.