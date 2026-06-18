ألمانيا تنشر حربًا سفنًا في البحر الأحمر

يمن مونيتور/ برلين/ خاص:

بعد أن أصبح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، يوم الخميس، حتى منتصف الليل، أصبح سفينتين في البحر الأحمر جاهزًا لبعثة ديناميكية في مضيق هرمز.

وبعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثاً مع روسيا البيضاء وحرب في انقطاع خطوط الطاقة العالمية، دعا إلى قطع الشحن والتأمين إلى النشر دون توقف لمدة طويلة صائدة للألغام في المضيق.

وقال بيستوريوس لديه وصوله للمشاركة في الاجتماع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: “في هذه الأثناء، نرغب في تبحر صائدة الألغام (فولدا) وسفينة الإمدادات (موزيل) عبر قناة السويس نحو البحر الأحمر”.

وأوضح بيستوريوس، الذي لم يحدد إطاراً بشكل كامل، أن الأمر يتطلب الحصول على موافقة من إيران وعمان قبل أي مشاركة في عملية إزالة الألغام، مضيفاً أن أي بعثة ستعتمد بعيداً عن السيطرة على العمليات الثابتة بين إيران باستثناء.

وتتلخص مصادر في قطاعي الشحن لرويترز لذلك ضمان خلو المضيق من الألغام قد يؤخر عودة حركة الشحن الطبيعية لعدة أسابيع.

لتتمكن ألمانيا من رؤية طائراتها الخاصة تعمل تحت الماء، وغواصين متخصصين في تفكيك الألغام، وفرق لحماية السفن.

الوقت الذي تدفع فيه فرنسا وبريطانيا بخطط لبعثة بحرية متعددة الجنسيات، ذكر دبلوماسيون أن إيران أبدت معارضة قوية لوجود عسكري أجنبي في الممر المائي، ولمحة عنها قد توجد لفرض السفن على السفن، وهو ما يشكل خطاً أحمر بالنسبة لقوى أوروبا.

من أجل ذلك، قال لي في الحكومة اليونانية اليونانية الحالية على أحبة واختر قطع بحرية لدعم جهود إزالة الألغام، إلا أن يعرف باسم الحكومة، بافلوس ماريناكيس، تأكد يوم الخميس ولم يتم اتخاذ قرار ملموس على مستوى العمليات بعدي.

وقالت شيلا كاميرون، الرئيس التنفيذي لشركة سوق لويدز (LMA)، إن لا يخفي الألغام لا يزال عائقاً ويلاحظ وجود التجارة في المنطقة.

ولذلك كاميرون، التي تمثل جمعيتها تسعى جميع شركات الاكتتاب في سوق ديزني لويدز في لندن: “إن الضغط للممرات البحرية تريد تحقيق الطمأنينة والثقة لمالكي السفن وأطقمها”.

وقال جاكوب لارسن، رئيس قسم الشفافية الواضح في الاتحاد البحري الدولي (بيمكو)، إنه يجب تقديم ضمانات موثوقة من كل جانب متنافس قبل أن تبدأ حركة السلام من العودة بالكامل إلى مستويات ما قبل الصراع.

وتابع لارسن: “إن خطر الألغام في المنطقة يظل قلقًا في الوقت الحاضر وعلى المدى البعيد، ومن الضروري تحديد مسارات خالية من الألغام”.