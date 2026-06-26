رئيس شرطة العاصمة يحذر من تحديثات القانون وسط توسع تكنولوجي كبير
وضع مفوض شرطة العاصمة مارك رولي خطة القوة لتوسيع نطاق استخدامها للذكاء الاصطناعي (AI) والتعرف على الوجه المباشر (LFR) وتقنيات الطائرات بدون طيار بشكل كبير، كجزء من تحذير أوسع ضد التشريعات التكنولوجية الخاصة بالشرطة.
وفي حديثه في 24 يونيو/حزيران، عرض قضية التغيير في كيفية تعامل شرطة العاصمة مع نشر التكنولوجيا وتكاملها، مجادلًا بأن “الشرطة اليوم ستفشل إذا لم يُسمح لها بمواكبة المجرمين” الذين أصبحوا “منظمين ومتصلين بالشبكات ورقمين” بشكل متزايد.
ومن أجل “استعادة الميزة”، قال رولي إن استخدام التقنيات الجديدة أمر ضروري، مما يساعد الشرطة على دمج واستغلال الكميات الهائلة من البيانات التي تحتفظ بها بالفعل، وتوفير المال وبناء الثقة.
وكجزء من تحذيره، أعلن رولي أيضًا عن إطلاق كبير لعمليات الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العاصمة، وإدخال كاميرات ثابتة للتعرف على الوجه عبر وسط لندن، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أدلة الفيديو في التحقيقات الجنائية.
وسلط الضوء على الكيفية التي قوبل بها إدخال تقنيات مثل بصمات الأصابع أو مقاطع الفيديو التي يتم ارتداؤها على الجسم في البداية باهتمام عام قوي عندما تم تقديمها، وقال إن “الدرس المستفاد من ما يقرب من 200 عام من العمل الشرطي” هو أنه في حين أن التكنولوجيا الجديدة غالبًا ما تواجه مقاومة، فإنها تصبح “لا غنى عنها” عندما تستخدم المسؤولية وتثبت قيمتها.
ومع ذلك، استهدف رولي أيضًا مجموعات الحملة، التي اتهمها بـ “إبطاء التقدم” بدعواتها إلى سن تشريعات بشأن التقنيات الجديدة مثل LFR.
وقال: “نحن نعمل بالفعل ضمن إطار تشريعي قوي… ويشرف علينا ما لا يقل عن خمسة هيئات تنظيمية ومفوضين”. “إذا ظهرت قدرة جديدة في كل مرة، أو وجدنا حالة استخدام جديدة لاستغلال البيانات، فسيتعين علينا انتظار تشريع جديد قبل أن نستخدمها، فسوف نفشل. لا يمكننا التشريع لكل تطور تدريجي في التكنولوجيا. فالوتيرة ببساطة سريعة للغاية، والعملية التشريعية بطيئة للغاية”.
مشتريات القطاع العام
وفي سياق مماثل، دعا رولي أيضًا إلى إجراء تغييرات على مشتريات القطاع العام حتى تتمكن الشرطة من الاستفادة من التقنيات الجديدة بمعدل أسرع بكثير مما يسمح به النظام الحالي، والذي “يحقق النتائج بعد أشهر، إن لم يكن سنوات، بعد الحاجة إليها”.
وأضاف أن هناك حاجة إلى “إصلاح جذري” لوضع أدوات جديدة في أيدي الشرطة، مشيرًا إلى أنه بينما أعلنت وزارة الداخلية سابقًا عن نموذج جديد للشرطة الوطنية في يناير 2026، “نحن الآن بحاجة إلى تقديم الإصلاح قريبًا، وإلا فسيكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن نواجه كارثة كان من الممكن تجنبها من خلال نموذج أبسط مزود بتكنولوجيا متكاملة ومتقدمة”.
يجب أن يتضمن جزء من هذا الإصلاح الدمج الصحيح للبيانات المنفصلة حاليًا من جميع أنحاء الشرطة في المملكة المتحدة.
وقال رولي إنه في حين أن شرطة العاصمة نفسها يمكن أن تكتسب قيمة حقيقية في ربط ما يقرب من 2200 مجموعة بيانات تحتفظ بها عبر أكثر من 600 نظام، فإن التحليلات والأتمتة وحزم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد أيضًا في ربطها بالبيانات التي تحتفظ بها القوات الـ 42 الأخرى في إنجلترا وويلز إذا كانت هناك تغييرات في هيكل الشرطة.
وقال: “إن التكلفة الحالية والتعقيد والتأخير في بناء التكنولوجيا الحديثة أكثر من 43 مرة هي أمور باهظة”. “بدون الإصلاح، سيتعين نشر التكنولوجيا الجديدة في 43 بنية تحتية مختلفة لتكنولوجيا المعلومات. والمجرمون لا يحترمون الحدود، ومع ذلك فإن نموذجنا الحالي يجعل استغلال البيانات الوطنية شبه مستحيل.”
وأضاف رولي أن الجمهور أكثر قلقًا بشأن فشل الشرطة في “الربط بين النقاط” في بياناتها الخاصة أكثر من قلقهم من حقيقة أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك.
تفاصيل التوسع التكنولوجي
وحول إمكانات التقنيات الجديدة اليوم، قال رولي إن تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تحويل جمع ومعالجة المعلومات من شبكة CCTV الواسعة في لندن – وهي واحدة من أكبر الشبكات في العالم.
وقال: “إننا نشهد بالفعل التأثير في الاستخدام المبكر عبر 23 تحقيقًا رئيسيًا، مع أكثر من 16000 ساعة من كاميرات المراقبة”. “لقد خفضت تحليلات الفيديو الوقت اللازم للمراجعة بمقدار 454 يومًا من أيام عمل الضباط، وكان ذلك في 23 تحقيقًا فقط. وهذه ليست مجرد كفاءة. هذا يعني أن الضباط لديهم الحرية في التحقيق، وحماية الضحايا، ومنع المزيد من الضرر”.
وفيما يتعلق بتوسيع أسطول الطائرات بدون طيار المكون من تسع طائرات بدون طيار – والتي تم نشرها بالفعل في حوالي 200 حادثة أسبوعيًا، مع متوسط أوقات استجابة يبلغ دقيقتين تقريبًا مقارنة بمتوسط استجابة الضباط البشريين البالغ تسع دقائق – قال رولي إن الطموح هو الحصول على تغطية بدون طيار في كل منطقة في لندن بحلول هذا الوقت من العام المقبل.
وقال: “إننا نراهم يلاحقون المجرمين، ويحددون أماكن الأشخاص المفقودين ويقللون المخاطر في الوقت الفعلي، ولكن هذه هي البداية فقط”، مضيفًا أن هناك أيضًا طموحًا لدمج قدرات الطائرات بدون طيار في خدمات الضوء الأزرق في لندن.
وقال رولي: “لا ينبغي أن يعني هذا مجرد مشاركة الطائرات بدون طيار”. “يجب أن يعني ذلك مشاركة البنية التحتية الأساسية التي تجعلها فعالة، وإدارة المجال الجوي، ومواقع الإطلاق، والاتصال، وأنظمة البيانات والتحكم. يجب أن يكون هدفنا بنية تحتية واحدة وآمنة ومنسقة تسمح لخدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف بالعمل بسلاسة بينما نحمي الجمهور.”
إن التوسع الكبير المخطط له من قبل Met في LFR – والذي قال إنه ساهم في أكثر من 2000 اعتقال منذ عام 2024 – سيشهد قيام القوة بتثبيت كاميرات LFR الثابتة على أثاث الشوارع الحالي مثل أعمدة الإنارة.
وقال رولي إن كل هذا سيساعد في ضمان ثقة أكبر في مترو الأنفاق. وأضاف: “التكنولوجيا لا تقتصر على الحد من الجريمة فحسب”. “إنه بناء الثقة. وسيظل المسؤولون والموظفون في قلب كل قرار. ما يفعله هذا النهج هو تزويد الأشخاص الجيدين بأدوات أفضل. وهذا لا يعني التخلي عن الأخلاقيات – بل على العكس تماما. إنه يعني تعزيزها.
وقال رولي: “ستكون هناك رقابة بشرية تدعمها قيم واضحة ومساءلة في كل مرحلة”.
ومع ذلك، فإن التكثيف المستمر لـ LFR من قبل الشرطة قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل العديد من مجموعات الحقوق الرقمية والمستشارين المحليين وأعضاء جمعية لندن.
أطر قانونية “قوية”؟
ومن خلال القول بأن المبادئ الواضحة والمتسقة – التي تدعمها الرقابة القوية والمساءلة والشفافية العامة – هي وسيلة أكثر فعالية لتنظيم كيفية استخدام الشرطة للتكنولوجيا من “إطار قانوني منفصل لكل قدرة جديدة”، سلط رولي الضوء على خليط التشريعات الموجودة بالفعل.
ويشمل ذلك على وجه التحديد قانون حقوق الإنسان، وقانون صلاحيات التحقيق، وقانون حماية البيانات، واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (GDPR)، والتي وصفها رولي بأنها “قوية”.
لقد تزايد بالفعل استخدام LFR من قبل الشرطة في إنجلترا وويلز – بدءًا من نشر Met في كرنفال Notting Hill في أغسطس 2016 – بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولكن لم يكن هناك حتى الآن سوى الحد الأدنى من النقاش العام أو المشاورات.
على الرغم من أن وزارة الداخلية ادعت لسنوات أن هناك بالفعل إطارًا قانونيًا “شاملاً” معمولًا به، إلا أنها أطلقت رسميًا مشاورة مدتها 10 أسابيع حول استخدام LFR من قبل شرطة المملكة المتحدة في ديسمبر 2025، بهدف تقديم إطار قانوني جديد لهذه التقنيات وغيرها من تقنيات القياسات الحيوية.
في بداية المشاورة – التي لم ترد عليها وزارة الداخلية رسميًا بعد – قالت الوزارة إنه على الرغم من وجود إطار قانوني “مرقّع” للتعرف على الوجه لدى الشرطة (بما في ذلك الاستخدام المتزايد للإصدارات الاسترجاعية والإصدارات التي يبدأها المشغلون) من التكنولوجيا)، إلا أنه لا يمنح الشرطة نفسها الثقة “لاستخدامها على نطاق أوسع بكثير … كما أنه لا يمنح الجمهور الثقة في أنه سيتم استخدامها بشكل مسؤول”.
وأضافت أن القواعد الحالية التي تحكم استخدام الشرطة LFR “معقدة ويصعب فهمها”، وأنه سيُطلب من أي فرد عادي من الجمهور قراءة أربعة أجزاء من التشريعات ووثائق التوجيه الوطني للشرطة ومجموعة من الوثائق القانونية أو وثائق حماية البيانات التفصيلية من القوات الفردية لفهم أساس استخدام LFR في شوارعها الرئيسية بشكل كامل.
على الرغم من أن استخدام شرطة لندن لـ LFR قد تم الطعن فيه مؤخرًا في مراجعة قضائية، فقد تم رفض القضية في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا على أساس أن وثيقة سياسة LFR الخاصة بالقوة توفر قيودًا كافية لمنع سوء الاستخدام وضمان الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.
وقال رولي إن المحكمة “رفضت هذا الطعن بالكامل”، مضيفاً أن ذلك يظهر “وجود إطار قانوني”.
ردًا على سؤال من Computer Weekly عن كيفية تعامل القوة مع الاحتفاظ المستمر غير القانوني بملايين صور الاحتجاز من قبل وزارة الداخلية – والتي يمكن استخدامها في قوائم مراقبة LFR والتي أشار إليها مفوضو القياسات الحيوية المتعاقبون في إنجلترا وويلز كقضية رئيسية – قال رولي “إنهم لا يغذون LFR”، مضيفًا أن القوة “حريصة” على التركيز على الأشخاص المطلوبين للشرطة.
وقال: “إذا تلقيت تحذيرًا بشأن سرقة متجر تبلغ من العمر 14 عامًا، وأنت تبلغ من العمر 30 عامًا، وتم إيقافك لأننا احتفظنا بصورتك، ونستخدمها في التعرف على الوجه، فسيكون ذلك مشينًا”. “وبالطبع، نحن لا نفعل ذلك. إذا كنا نفعل شيئًا كهذا، فأنا متأكد من أن المحكمة العليا كانت ستنتقد نهجنا تمامًا”.
كانت شركة Computer Weekly حاضرة في المراجعة القضائية، والتي دارت حول ما إذا كانت وثيقة سياسة Met تسمح بقدر كبير من السلطة التقديرية بشأن المكان والأشخاص الذين تستهدفهم التكنولوجيا. لم يتم تناول مسألة الاحتفاظ غير القانوني بصور الحضانة واستخدامها المحتمل في قوائم مراقبة LFR من قبل أي من الجانبين، ولم يتم ذكرها في أي من الطلبات المقدمة إلى المحكمة.
على الرغم من أنه لا علاقة له باستخدام Met لـ LFR، فقد ورد في فبراير 2026 أنه تم القبض على ألفي تشودري – وهو مهندس برمجيات لم تتم إدانته مطلقًا بارتكاب جريمة في حياته – على خلفية مباراة LFR، على الرغم من عدم تورطه مطلقًا في حادثة السطو المزعومة، لأن شرطة Thames Valley كانت لا تزال تحتجز وتستخدم صورة احتجاز عمرها خمس سنوات له.
التقطت الشرطة هذه الصورة بعد أن تم اعتقال تشودري سابقًا، ولكن لم يتم توجيه اتهامات إليه أو ناهيك عن إدانته، بسبب مشاجرة بين مجموعتين في عام 2021.
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