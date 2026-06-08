تخرج المجالس من صفقة Capita لمدة 10 سنوات لتعزيز سرعة اتخاذ القرار والمشروع

أكمل مجلس جنوب أوكسفوردشاير ومجلس مقاطعة فالي أوف وايت هورس عملية الترحيل بالجملة للبنية التحتية الرقمية من عقد Capita لمدة عقد من الزمن إلى نموذج سحابي داخلي مستضاف على Microsoft Azure.

أنهى المجلسان اتفاقية الاستعانة بمصادر خارجية لمدة 10 سنوات مع شركة Capita وأعادا تكنولوجيا المعلومات إلى داخل الشركة في عام 2025. وقد شهدت عملية النقل، التي تم تنفيذها بمساعدة شريك Microsoft Node4، السلطات المجاورة في جنوب إنجلترا تنفصل عن البيئة المشتركة متعددة المجالس لبناء بنية تحتية مخصصة للسحابة أولاً.

وكانت العلاقة مع كابيتا – التي تأسست عام 2015 وتستمر بحلول منتصف عام 2016 – تغطي في الأصل خمس سلطات محلية، بما في ذلك هارت ومنديب وهافانت. وفي حين تم الترويج لهذا النموذج في البداية بسبب وفورات الحجم، فقد وجدت السلطات أن بنية المستأجر المشترك يمكن أن تخنق الابتكار وتبطئ المشاريع. وبموجب الترتيب مع كابيتا، يتطلب أي تغيير تقني مرحلة “تفاوض” وإجماع عبر جميع المجالس المشاركة، حيث يتم نشر التحديثات عالميًا.

تبتعد مجالس المملكة المتحدة بشكل متزايد عن مقدمي الخدمات المُدارة بشكل فردي أو البنى التحتية الكبيرة المشتركة لتكنولوجيا المعلومات لتجنب تقييد الموردين وخفض التكاليف وتحديث الخدمات الرقمية. يتضمن هذا التحول عادةً جلب إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة أو التحول إلى الاستضافة السحابية أولاً.

تشمل التحولات والتحولات الأخيرة التي قامت بها السلطات المحلية في المملكة المتحدة ما يلي:

يقوم مجلس مقاطعة ديربيشاير بترحيل مئات التطبيقات من مركز بيانات محلي قديم إلى Microsoft Azure.

بدأ مجلس Vale of Glamorgan الانتقال إلى بيئة سحابية هجينة لتحسين المرونة وتقليل الاعتماد المستمر على مقدمي الخدمات الخارجيين.

لندن بورو أوف هافرينج ولندن بورو أوف نيوهام ينفصلان عن الخدمة المشتركة المُدارة لتكنولوجيا المعلومات لتكييف الأنظمة مع أولوياتهما الخاصة.

وقال سايمون تورنر، مدير تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية في مجلس جنوب أوكسفوردشاير ومجلس مقاطعة فالي أوف وايت هورس، إن العقد لم يعد مرنًا بما يكفي لتلبية متطلبات المجالس.

وقال تورنر: “كانت احتياجاتنا من تكنولوجيا المعلومات في بداية العقد مختلفة تمامًا عما نحتاجه اليوم”. “يجب أن يكون لدى مورد واحد يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات لخمس سلطات أو أكثر حد أدنى من المقاعد. وبطبيعة الحال، يجب أن تتم الموافقة على التغييرات التي يتم إجراؤها في تلك البيئة من قبل المجالس الخمسة للمضي قدمًا.

“كل شخص لديه نسخته الخاصة لما يمكن أن تكون عليه تكنولوجيا المعلومات، والمجالس المختلفة لديها أولويات مختلفة حول ما تحتاج إلى تحقيقه. لذلك، أرادت المجالس المختلفة تحقيق أشياء مختلفة.”

استخدمت المجالس العامين السابقين لانتهاء العقد في سبتمبر 2025 للتخطيط لإعادة بناء نظامها البيئي الرقمي. تم التعامل مع المشتريات من خلال إطار عمل Crown Commercial Service RM6100 Technology Services 3 Lot 2، والذي سمح للسلطات بتجاوز المناقصات المفتوحة التقليدية واختيار Node4 بناءً على تخصصات Microsoft الخاصة بها. تركزت هذه على نقل التطبيقات والبيانات من الأجهزة الافتراضية في مراكز بيانات Capita إلى Microsoft Azure.

كان أحد الركائز الأساسية الأخرى للمشروع هو تحديث الأجهزة الذي شهد ترقية ما يقرب من 800 جهاز كمبيوتر محمول إلى نظام التشغيل Windows 11 وتوصيلها بالشبكة الجديدة. كان لا بد من تجريد هذه الأجهزة بالكامل من الملكية الفكرية الحالية، ومسحها وإعادة تصويرها للانضمام إلى شبكة داخلية جديدة.

ومن خلال نشر Microsoft Intune وAutopilot، أنشأ الفريق “مصنعًا للكمبيوتر المحمول” وقام بطرح 200 جهاز محدث أسبوعيًا. أدى هذا النهج الموحد إلى الحد من وقت توقف المستخدم الفردي إلى ما يقرب من ساعتين لكل شخص خلال فترة النشر التي تبلغ أربعة أسابيع.

تضمنت عملية الترحيل أيضًا تحولًا معقدًا في إدارة الهوية والبنية التحتية للخادم. ابتعدت المجالس عن بيئة Active Directory الهجينة القديمة ومدير تكوين مركز النظام إلى نموذج الهوية السحابية باستخدام Microsoft Entra ID. وكان هذا التحول مصحوبًا بترحيل جماعي لـ 790 مستخدمًا من منصة الاتصالات الهاتفية القديمة المكتبية إلى نظام الاتصال السحابي الأصلي من Microsoft Teams.

في حين أن العديد من التطبيقات الأساسية للمجالس كانت بالفعل قائمة على البرمجيات كخدمة، فقد بقي 14 خادمًا قديمًا في مراكز بيانات المزود. وقد تم تكرارها بنجاح وترحيلها إلى Microsoft Azure خلال ما تم وصفه بأنه الجزء الأكثر أهمية في استراتيجية الخروج، حيث تضمن بيانات مهمة للتخطيط وخدمات التحكم في البناء.

تطلب أحد تطبيقات التخطيط، الذي كان عمره 30 عامًا وكان مدمجًا بشكل كبير في كلتا السلطتين، فترة دون اتصال بالإنترنت مدتها أربعة أسابيع لإجراء اختبارات التحمل الصارمة وإدارة قواعد البيانات (DBA) على بيانات Oracle القديمة. قدم فريق خدمات البيانات المتخصص في Node4 المهارات اللازمة لضمان إمكانية عمل التطبيق في بيئة سحابية حديثة.

تم الانتهاء من المشروع قبل الموعد المستهدف في أوائل يوليو، حيث تم ترحيل جميع المستخدمين وإيقاف البيئة القديمة بحلول نهاية يونيو. وقال تيرنر إن التحول كان سلسًا، مع عدم وجود مكالمات مفقودة أثناء انقطاع الاتصالات الهاتفية – وهي نتيجة وصفها بأنها “غير عادية تمامًا” بالنسبة لعملية هجرة بهذا الحجم.

كما سمحت استعادة السيطرة على بيئة تكنولوجيا المعلومات للمجالس ببناء ثقافة خدمة داخلية جديدة. عندما تم الاستعانة بمصادر خارجية للخدمة لأول مرة في عام 2015، تم نقل فريق تكنولوجيا المعلومات بأكمله خارج سيطرة المجالس. تتطلب إعادة الخدمة داخل الشركة تشكيل فريق مكتب خدمة جديد باستخدام منصة Halo وتوسيع موارد الأمن السيبراني الداخلية.

تم نقل العديد من الموظفين الذين عملوا بموجب عقد كابيتا مرة أخرى إلى المجالس بموجب ترتيبات TUPE. يوضح تيرنر أن هؤلاء الزملاء “يضعون أقدامهم تحت نفس المكتب” ولكنهم يعملون ضمن نموذج تقوده الخدمة بدلاً من بيئة تقودها العقود. يتيح ذلك لقسم تكنولوجيا المعلومات أن يعكس الأولويات المحددة للمجلس بدلاً من تقديم خدمة تمليها اتفاقية طرف ثالث.

وتقوم المجالس الآن بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية أخلاقية للذكاء الاصطناعي (AI) مكونة من 30 صفحة للتحكم في الاستخدام المستقبلي لـ Microsoft Copilot وPower BI. تتضمن خارطة الطريق هذه تجربة لأدوات الذكاء الاصطناعي الفعالة داخل مكتب الخدمة لتعزيز المزيد من الكفاءة. ويشير تيرنر إلى أنه على الرغم من أن النموذج الداخلي قد لا يكون أرخص من وفورات الحجم التي قدمها المزود السابق، إلا أن القدرة على عدم تتبع السوق تبرر الاستثمار.

كما تضع هذه الخطوة المجالس في موضع إعادة تنظيم الحكومة المحلية المحتملة في أوكسفوردشاير. إن وجود فريق داخلي ومجموعة سحابية أصلية يسمح للسلطات بالتكيف مع التغييرات الهيكلية دون قيود “أبطأ عضو في المجموعة” المتأصلة في عقود الاستعانة بمصادر خارجية متعددة الأطراف.

تم توسيع الشراكة مع Node4 لتشمل خدمات DBA المُدارة، مما يوفر للمجالس قاعدة بيانات متخصصة لا يمكن تحمل تكلفتها كمورد داخلي بدوام كامل. ويخلص تيرنر إلى أن القدرة على نشر التكنولوجيا بوتيرة سريعة لتلبية احتياجات الأعمال عند ظهورها هي الآن الميزة الإستراتيجية الأساسية للمجالس.