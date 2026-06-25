سوق النظارات الذكية يرى الفرص

تماشيًا مع العديد من التحليلات الحديثة من هذا النوع، كشفت دراسة أجرتها شركة Counterpoint Research عن أسواق قوية للواقع المعزز (AR) والنظارات الذكية، مع تفاؤل بنموها المستقبلي مع استمرار تسارع تطوير النظام البيئي.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الذاكرة بدأ في الظهور باعتباره عائقًا كبيرًا أمام صناعة الواقع الممتد (XR) والنظارات الذكية في عام 2026.

وفقًا لأحدث خدمة أبحاث XR 360 من Counterpoint، نمت شحنات النظارات الذكية العالمية، بما في ذلك الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز والنظارات الذكية، بنسبة 83٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026. ومع ذلك، كانت هناك نتائج متباينة بين فئات المنتجات الرئيسية. وانخفض قطاع الواقع الافتراضي بنسبة 17% على أساس سنوي، في حين ارتفع سوق نظارات الواقع المعزز والنظارات الذكية بدون عرض بنسبة 136% على أساس سنوي و210% على أساس سنوي على التوالي.

وعزا المحلل أسباب النمو إلى أنه في الربع الأول من عام 2026، كان السوق مدعومًا بالاعتماد المتسارع للواقع المعزز والنظارات الذكية. في قطاع نظارات الواقع المعزز، استمرت النماذج الأكثر نضجًا القائمة على حوض الطيور/المنشور المسطح في الهيمنة، على الرغم من انخفاض حصتها في السوق، بحصة بلغت 58% في الربع الأول، بانخفاض من 82% في العام الماضي، في حين زاد الطلب على نظارات الواقع المعزز القائمة على الدليل الموجي إلى 42% من 18%.

على النقيض من ذلك، قيل إن قطاع الواقع الافتراضي المتراجع استمر في مواجهة ضعف الطلب الاستهلاكي، ودورة المنتجات القديمة، ومحدودية طرح المنتجات الجديدة والاستثمار الأكثر تحفظًا من الموردين الرئيسيين.

وبالنظر إلى الشركات التي كانت تحدد السوق، قامت شركة Counterpoint بتسمية الشركات الرائدة باسم RayNeo وViture وXreal. حافظت RayNeo على هيمنتها في الربع الأول بحصة قدرها 41%، مدعومة بمحفظة منتجات متنوعة بشكل متزايد وحضور واسع في السوق. وقيل إن شركة Viture قد برزت باعتبارها الحصان الأسود، حيث ارتفعت بنسبة 281% على أساس سنوي لتستحوذ على حصة قدرها 34%، مدعومة بالتوسع الدولي القوي والاستثمار المستمر في تطوير القنوات. كما تصدرت الشركة شحنات نظارات الواقع المعزز في الأسواق خارج الصين خلال هذا الربع.

في حين تبين أن نمو Xreal قد تراجع في الربع الأول من عام 2026، قالت شركة Counterpoint إنها ظلت متفائلة بشأن آفاقها على المدى الطويل حيث تواصل الشركة توسيع مجموعة منتجاتها، وتعزيز شراكات النظام البيئي، وتعزيز مكانتها في السوق كأول شركة مصنعة لنظارات الواقع المعزز للمستهلك تقدم طلبًا للاكتتاب العام الأولي.

ووجدت الدراسة أيضًا أن سوق نظارات الواقع المعزز القائمة على الدليل الموجي أصبح متنوعًا بشكل متزايد مع دخول المزيد من الشركات المصنعة إلى هذا القطاع، حيث تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وشاشات العرض الشفافة لتمكين تفاعلات أكثر ثراءً وأكثر سهولة مع مساعدي الذكاء الاصطناعي. احتلت Rokid المرتبة الأولى عالميًا بنظاراتها Rokid، مستفيدة من التوسع الخارجي المستمر والاختراق الأقوى للقنوات غير المتصلة بالإنترنت خلال هذا الربع.

استحوذت Meta على حصة قدرها 38%، على الرغم من أن نموها ظل مقيدًا بسبب عوائد الإنتاج المحدودة للمكونات الرئيسية لشاشة Ray-Ban Meta Display وبسبب محدودية توفر المنتج في سوق الولايات المتحدة. حتى أن Realities وAlibaba تبعتهما كمنافسين بارزين، حيث حصلتا على حصة سوقية تبلغ 9% و5% على التوالي في الربع الأول من عام 2026.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت كاونتربوينت إن علي بابا تبدو في وضع جيد لتعزيز وجودها في هذا القطاع، لا سيما في الصين، حيث تقوم بتوحيد محفظة النظارات الذكية الخاصة بها تحت العلامة التجارية الموحدة Qwen وتعزز تجربتها البرمجية من خلال تكامل الخدمة الأعمق وقدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر “استباقية”.

وفي قطاع النظارات الذكية التي لا تحتوي على شاشات عرض، قالت الدراسة إن زخم النمو القوي استمر، حتى في الوقت الذي واجهت فيه صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية الأوسع رياحًا معاكسة من ارتفاع أسعار المكونات. استمرت هيمنة Meta العالمية، حيث ارتفعت حصتها في السوق إلى ما يقرب من 84٪ في الربع الأول من عام 2026 من 82٪ في الربع السابق. وخارج ميتا، يظل اللاعبون الآخرون صغيرين نسبيًا على نطاق عالمي، على الرغم من أن الديناميكيات التنافسية تختلف من بلد إلى آخر.