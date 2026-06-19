شرطة الضالع تحبط مخططا حوثيا وضبط خلية إرهابية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تعرف على شرطة محافظة الضالع ضبط خلية تابعة للحوثيين، في التقنية مشهورها قائد الشرطة والوحدات العسكرية بقيادة مدير شرطة المحافظة.

وقد بدأت الشرطة في البداية بالقبض على أربعة أشخاص تزيد من العناصر الغذائية، وتزيد أسلحة وقوارب نافعة كانت بحوزتهم، إلى جانب إحباط مخطط حيث أنها كانت تستهدف قيادات إدارية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية في أقل تقدير، بهدف زعزعة الأمن.

توصلت إلى هدفها بعد جهود رصدت ومتابعة ميدانية نفذتها بالفعل، وأسهمت في الوصول إلى عناصر حيوية ومخططاتها.

وأشادت الشرطة الضالع بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية وحققت نجاحات، حيث أصبح مستوى المراقبة والجاهزية، إلى جانب التعاون مع عناصر المجتمع والشرطة، خطر في ترسيخ الأمن.

واستمرت في مواصلة جهودها في تفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، بما في ذلك تعزيز الاستقرار المجتمعي ورفع مستوى الخدمات الأمنية لتحقيق الإنجاز.