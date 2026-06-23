الأرصاد اليمني يحذر من السيول ويتوقع أمطارا رعدية في عدة محافظات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الثلاثاء، إقليم متفاوتة الشدة طلبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة المتبقية.

وقال المركز، نشرته تنبيهات رقم (11/6)، إن هطول المتفاوتة الشدة والرعدية يتوقع أن تهطل على أجزاء من المحافظات تعزب وذمار وريمة وحجة والممحويت.

كما أن أمطارًا متفرقة قد تشهدها أجزاء من النقابات في محافظات جبلية لحج والبيضاء والضالع وأبين وشبوة وحضرموت وصنعاء وعمران وصعدة.

وقد ركزت أعماله في مناطق معروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخى الحيطة والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويحصل على التواجد في مجاريها أو محاولة العبور لها أثناء التعرض للضوء.

إلى أن هذه التوقعات تسري خلال الـ24 الساعة القادمة، وفقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.