التعاطف مع العمل: بودكاست تحميل أسبوعي للكمبيوتر

وما على المرء إلا أن يستمع إلى الطريقة التي يتحدث بها قادة الأعمال عن الذكاء الاصطناعي (AI) ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لتقدير مدى التغير الذي يطرأ على دور مدير تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للبعض، مثل ريما جاين، التي تعمل في مجال التكنولوجيا منذ 25 عامًا، يعد هذا تحولًا أساسيًا.

أصبح جاين مؤخرًا رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة Unilever العملاقة للسلع الاستهلاكية المعبأة، حيث عمل سابقًا كنائب رئيس عالمي للتقنيات الرقمية. بصفته مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة، يتضمن دور جاين قيادة تحول كبير عبر شبكة التكنولوجيا العالمية لشركة Unilever. وهي تقدم تقاريرها إلى سام كيني، كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية في شركة يونيليفر.

ويعتقد جاين أن دور مدير تكنولوجيا المعلومات يتطور في العالم الجديد، من مجرد تقني خالص إلى قائد تجاري حقيقي. وتقول: “ما أعنيه حقًا هو أننا نتحول من تقديم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا إلى أن نكون في مركز استراتيجية الأعمال، مما يطلق العنان للقيمة على مستوى المؤسسة”.

“يتم تعريف النجاح الآن من خلال تأثير المؤسسة بدلاً من تقديم التكنولوجيا. وبفضل جميع طرق الابتكار الجديدة التي فتحها الذكاء الاصطناعي، يتحول الحديث الآن من التكنولوجيا التي يجب أن ننشرها إلى القيمة والفرصة التي يمكننا خلقها. لذا فإن تكنولوجيا الجيل التالي تدور حول فتح آفاق جديدة بالكامل وخلق فرص عمل لم يكن من الممكن تصورها في السابق.”

تؤمن جاين إيمانًا راسخًا بأن القوة الحقيقية للتكنولوجيا تتحقق عندما تنتقل مما تصفه بـ “الطبقات إلى الجماهير”. بمعنى آخر، تنتقل التكنولوجيا من الحالات النظرية وحالات الاستخدام المعزولة إلى حيث تقدم قيمة فعلية وتحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا للأشخاص والمجتمعات. وتقول: “اليوم في عالم الأعمال، يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي تبتكر بها الشركات، وتعمل، وتخدم العملاء. وما كان ذات يوم تكنولوجيا ناشئة أصبح الآن طبقة أساسية من الحياة الحديثة جزءا لا يتجزأ من روتيننا اليومي في العمل والمنزل”.

وتقول إن مدراء تكنولوجيا المعلومات يجب أن يسعوا جاهدين لجعل فريقهم جاهزًا للتغيير التكنولوجي. تقول كرئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات: “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نكون قدوة. فأنا أتلاعب بالكثير من التكنولوجيا الجديدة. وهناك الكثير من التدريب العملي على اللعب بهذه الأدوات لأن استراتيجيتي ليست مجرد عرض تقديمي باستخدام برنامج PowerPoint. أريد أن أفتح عيني على فن الممكن”. وتقول إن فريقها بدأ أيضًا في استخدام أدوات وتقنيات جديدة لفهم كيفية تقديم قيمة الأعمال.

“لإطلاق العنان لقوة التكنولوجيا، تحتاج إلى تقدير حيث يتم إطلاق القيمة. نحن بحاجة إلى تحدي أنفسنا والفهم والتعلم. في بعض الأحيان لا نملك كل الإجابات، ولكن لا بأس لأن

يمكننا أن نأخذ قفزة الإيمان، والمضي قدمًا، ويمكننا أن نغير موقفنا إذا اتخذنا قرارًا خاطئًا”.

بالنسبة لجاين، فإن التكيف مع وتيرة التغير التكنولوجي، سواء كان ذلك التحول إلى بنية مثل الحوسبة السحابية الأصلية أو الطموح بين قادة الأعمال والتكنولوجيا لدفع اعتماد الذكاء الاصطناعي، يتعلق ببناء الثقة مع الناس. وتقول: “ما تعلمته هو أنه مهما كان التحول التكنولوجي الذي تمر به، فإن الوظيفة لا تتعلق بالتكنولوجيا نفسها. الوظيفة تتعلق بالناس والثقة.

“مع كل موجة، يكون الإغراء هو القيادة بالأداة. ولكن ما يحرك المؤسسة فعليًا هو ما إذا كان الناس يعتقدون أنك تفهم عالمهم وتحميهم؛ فالتكنولوجيا جزء سهل. ولكن جلب الأشخاص معك في الرحلة هو أكثر أهمية بكثير.”