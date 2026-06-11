يقول التقرير إن نماذج ترقيع المؤسسات التي تم إنشاؤها ماتت في الماء

مع إطلاق Microsoft لأكبر تحديث لها على الإطلاق يوم الثلاثاء في يونيو، واستمرار الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) ونموذج Anthropic’s Claude Mythos، حذر تحليل جديد من خبراء إدارة التصحيح المستقلين وحماية نقاط النهاية في الولايات المتحدة Action1 من أن نمو الثغرات الأمنية والتحولات الهيكلية يفوق قدرة استراتيجيات تصحيح المؤسسات التقليدية المستندة إلى جدول زمني على مواكبة ذلك.

الإجراء 1 تصنيفات ضعف البرمجيات 2026 كشف التقرير أنه في عام 2025 – قبل ظهور كلود ميثوس لأول مرة – ارتفع إجمالي عدد الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها بنسبة 92% مقارنة بعام 2024، مع تضاعف حجم الثغرات الأمنية الحرجة ورفع الامتيازات (EoP)، وارتفاع عيوب تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد (RCE) بنسبة 130% تقريبًا.

وبعبارة أكثر بساطة، قال Action1، إن أسرع نمو يحدث في فئات الضعف التي تعرض الشركات بسهولة ويسر لتسويات في العالم الحقيقي، والهجمات السيبرانية، وانتهاكات البيانات وغيرها من أشكال التعطيل.

ووصفت الشركة ذلك بأنه “طلقة تحذيرية” لقادة أمن المؤسسات، مشيرة إلى تحول أوسع في مشهد التهديدات الذي تستغل فيه الجهات الفاعلة في مجال التهديد العيوب التي تم الكشف عنها حديثًا بشكل أسرع من قدرة أي فريق إلكتروني بشري على معالجتها، وتقليص نوافذ الاستجابة إلى ساعات في بعض الحالات.

وقال جاك بيسر، مدير أبحاث الثغرات الأمنية في Action1: “كان عام 2025 بمثابة نقطة تحول في عمليات الأمن السيبراني”. “يستخدم المهاجمون الآن الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بشكل أسرع مما تستطيع معظم المؤسسات الاستجابة له. ولا تزال العديد من المؤسسات تقوم بتصحيح الجداول الزمنية البشرية بينما يعمل المهاجمون بسرعة الآلة.”

وأضاف أليكس فوفك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Action1: “لم يعد مشهد التهديدات أكبر فحسب، بل أصبح أسرع وأكثر آلية ويصعب اكتشافه. ولم تعد سرعة التصحيح مجرد مقياس لتكنولوجيا المعلومات. بل أصبحت الآن مقياسًا لمرونة الأعمال.”

لم يعد مشهد التهديدات أكبر فحسب، بل أصبح أسرع وأكثر آلية ويصعب اكتشافه. لم تعد سرعة التصحيح مجرد مقياس لتكنولوجيا المعلومات. إنه الآن مقياس لمرونة الأعمال

أليكس فوفك، العمل 1



باختصار، قال التقرير، إن تلك المنظمات التي تعتمد على عمليات التصحيح اليدوية، أو دورات الفحص غير المتكررة، أو نوافذ الصيانة المتأخرة أصبحت الآن متخلفة من الناحية التشغيلية.

وقالت Action1 إن الحاجة إلى تقديم إدارة مستمرة للثغرات الأمنية وسير عمل المعالجة القادرة على تقليل نوافذ التعرض عبر الأهداف الأكثر تعرضًا للهجوم، مثل تطبيقات الأعمال والبنية التحتية للشبكة وأنظمة التشغيل وأدوات الأمان، أصبحت الآن أمرًا بالغ الأهمية.

وكتب مؤلفو التقرير: “إن حجم وسرعة بيئة التهديد لعام 2025 يوضح أن أي عملية لا تزال تعتمد على الجدولة البشرية والنشر اليدوي ستفشل في مواكبة ذلك. فالأتمتة ليست مجرد تحسين للكفاءة. إنها متطلب البقاء”.