تكشف شركة Applied Materials عن نظام بصري متكامل للنظارات الذكية من الجيل التالي

مثلما كشفت أبحاث السوق عن ارتفاع سوق النظارات الذكية خلال الأشهر الستة الماضية، أطلقت شركة حلول هندسة المواد Applied Materials منصة SENZ البصرية المحيطة المتكاملة.

تجمع المنصة الجديدة بين بصريات الدليل الموجي والمحرك الخفيف والاستشعار وتصحيح الرؤية وتقنية التعتيم الإلكتروني في نظام واحد مصمم لنظارات العرض الذكية من الجيل التالي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبتقييم ديناميكيات الصناعة، قالت شركة Applied Materials إن سوق النظارات الذكية كان تاريخياً مقيداً بسلاسل التوريد المجزأة والمكونات المتباينة.

تهدف SENZ إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم جميع المكونات المرئية الأساسية كنظام واحد متماسك، والقضاء على المفاضلات الهندسية التقليدية بين الأداء وعامل الشكل. من خلال منح العملاء حلاً مشتركًا كاملاً، ادعت شركة Applied Materials أن SENZ ستكون قادرة على تقليل وقت الوصول إلى السوق وتعقيد التصنيع مع تمكين تصميمات منتجات أكثر مرونة وتجارب مستخدم متميزة.

أصبح بإمكان شركاء العلامة التجارية الآن إنشاء منتجات مخصصة باستخدام حلول نظام SENZ والتصميمات المرجعية. تشمل الشراكات الرئيسية التي تدعم إطلاق SENZ تعاونًا استراتيجيًا مع شركة GlobalFoundries لأشباه الموصلات التي تسمح لشركة Applied بإنتاج أدلة الموجات الخاصة بها على نطاق واسع، باستخدام منشأة التصنيع كبيرة الحجم التابعة لهذه الأخيرة في سنغافورة. سيعمل برنامج التطوير المشترك مع EssilorLuxottica على تسريع تسويق الجيل التالي من الأنظمة البصرية الذكية للواقع المعزز والنظارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

سيجلب التعاون مع Qualcomm Technologies، كجزء من برنامج Snapdragon Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (Start) الذي تم إطلاقه مؤخرًا، براعة هندسية في التصميم والتصنيع لدعم النظارات الذكية من الجيل التالي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم البرنامج لمساعدة العلامات التجارية على جلب أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية الخاصة بها إلى السوق بشكل أسرع وبمرونة أكبر، بدءًا من النظارات الذكية.

قال بول ميسنر، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Applied Materials Photonics Platforms Business، تعليقًا على الإطلاق: “تجلب النظارات الذكية البشر إلى قلب كيفية تقدم التكنولوجيا، وتحول كيفية تفاعل الناس مع العالم ومع بعضهم البعض. يتطلب تقديم أفضل التجارب البشرية تحقيق مستوى جديد من التميز الهندسي الذي يجمع بسرعة وسهولة بين الأجهزة والبرمجيات والاتصال وابتكار المطورين”.

“بناءً على تقاليد شركة Applied Materials المتمثلة في تقديم حلول تقنية متقدمة على نطاق واسع، تجمع SENZ بين تقنية الدليل الموجي الرائدة في الصناعة وقدراتنا المتقدمة في إنتاج الأجهزة في منصة متكاملة ومحسنة مصممة لمساعدة عملائنا على الوصول إلى السوق بشكل أسرع من خلال تجارب مثيرة.”

يتم إطلاق SENZ في سوق سريع النمو. وجدت دراسة حديثة من IDC أن سوق النظارات الذكية ارتفع بنسبة 167% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى ما يقرب من 2.25 مليون وحدة في فترة الثلاثة أشهر.

ال IDC Worldwide ربع سنوي لتعقب الأجهزة القابلة للارتداء و IDC Worldwide جهاز تعقب سماعات الواقع المعزز والافتراضي وأشار إلى أن الشركات التي يمكنها تقديم مساعدة سلسة ودائمة من خلال زوج من النظارات التي يرغب الأشخاص في ارتدائها ستحدد التحول الحوسبة في هذا العقد.

وقالت إن سوق الواقع الممتد (XR) يقف الآن عند نقطة انعطاف حقيقية حيث تجاوزت تكنولوجيا المشاهدة عتبة الموضة وسيرتدي الناس أحدث الأجهزة، وأن المنافسة الحقيقية للاعبين في الصناعة ليست الأجهزة ولكن بدلاً من ذلك النظام الأساسي والنظام البيئي والذكاء الاصطناعي (AI).

وبالنظر إلى الشركات الرائدة، أظهرت بيانات مركز الدراسات الدولي أن شركة Meta استمرت في الهيمنة، بحصة سوقية بلغت 69.2% في الربع الأول من عام 2026، وهي قيادة رائدة مبنية على قوة شراكة Ray-Ban مع EssilorLuxottica، والتي كانت “آلة تسويق لا يمكن لعدد قليل من شركات الأجهزة تكرارها”.