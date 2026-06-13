ارتفاع أسعار الذهب في اليمن…صعود جديد في صناعة وعدن متأثر بالأسواق العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

في أسعار الذهب في اليمن، اليوم السبت، تسجيل ارتفاعات نسبية في كلٍّ من صنعاء وعدن، مقارنة باليوم السابق، متأثرة بحركة التصميمات في التميز العالمي.

وقال صاغة ومحال تجارية إن سعر الذهب عيار 21 بلغ نحو 179 ألف ريال، فيما يتعلق بالتصنيع عند حوالي 63 ألف ريال.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في عدن نحو 206 آلاف ريال، مقابل 72,500 ريال في التصنيع.

وفي ما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات عيار 21)، فقد سجل في عدن أكثر من مليون و442 ألف ريال، في حين بلغ في صنعاء نحو 505 آلاف ريال.

متوسطوا البيع إلى أن هذه الخيارات تمثل تخفيضات مجانية في بعض محال الصاغة، بينما تبدأ بشكل جزئي عند العملاء نتيجة إضافة تخفيضات على كل جرام.

وفقا للمصدر في سوق الصاغة، يتم الموازنة نحو 150 ريالا سعوديا كربح على كل جنيه ذهب عند بيعه للزبائن.

وأوضح المصدر أن أسعار الذهب تشهد تغيرات مستمرة خلال اليوم، كما تختلف من محل لآخر في اليمنية، تبعاً للحركة والطلب والأسعار العالمية.