يمن مونيتور/قسم الأخبار

ناشد أهالي مقاطعة كوترى، السبت، السلطات المحلية وخفر السواحل وسكان الكويت في محافظتي مساهمتهم وتيثرون عاجل لإنقاذ قارب (فيبر) على متنه عدد من الناس، وقالوا إنه شخص فعال وشخصية صعبة باستثناء سواحل الملكة.

وذكر الأهالي في مناشدة متداولة أن القارب غادرى يوم الأربعاء الماضي، وأصبح موجودًا بالقرب من ميناء شيتوت بمحافظة الغربية.

بالإضافة إلى أن الأشخاص الموجودين على متن الجرعات يعانون من تقلصات في الطعام ومياه الشرب، ويحتاجون إلى تخفيضات وسحب مفاجئة لتقليل نقص الإنسان.

الإشارة الأهالي إلى أن بداية دورة المياه باتت مهددة بالخطر، ولأول مرة يلجأ للمحكمة لذلك يتم الوصول إلى القارب للمساعدة اللازمة لمن يعتمده.

كما دعوا أهدافهم إلى وسائل الإعلام والناشطين إلى مجلة نشر المناشدة والتواصل مع الجمعية العامة لتسريع جهود الصحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المحاكم القضائية باستثناء المناشد حتى وقت نشر الخبر.