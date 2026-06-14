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وفدي قطري في طهران للتوصل إلى “اللمسات الأخيرة” لاتفاق واشنطن وسط تتابران حول موعد التوقيع

AbdHassan14.06.2026
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وفدي قطري في طهران للتوصل إلى “اللمسات الأخيرة” لاتفاق واشنطن وسط تتابران حول موعد التوقيع

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وضرورية للغاية على الوضع لشبكة “سي إن إن” أن مفاوضين قطريين، بالتنسيق مع، توجهوا إلى طهران صباح الأحد للمساعدة في تسهيل المطابقة.

كما ذكرت مصادر مطلعة للتلفزيون العربي أن الزوار الكبيرين اليوم إلى طهران يأتون في ظل وجهات نظر إيرانية ويجب أن تحدد خططهم.

حيث أن الزيارة الخاصة بمعاملة معاملة اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع واشنطن، كما ترتبط أيضًا بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.

وبعد ذلك، بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر التوقيع مع إيران اليوم، وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز.ولكن المحافظ باسم الخارجية إسماعيل باكيائي أعلن أمس أيضًا، أن توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ليس يوم الأحد، مشددًا على أن التركيز على منصب إنهاء الحرب بما في ذلك الحرب في لبنان.

وأشار إلى الضارب في التصريحات حول الوقت الذي أحدث فيه فصول مختلفة في الروايات بين الجانبين. حيث حضر واشنطن وطهران خلال أيام هوليوود ضاربة إلى حد ما حول بنود الاتفاق، بما في ذلك حول الشركات والأموال الهائلة وحركة الجسر الضيق رمز. كما تؤكد إيران لاحقاً أن مذكرة التفاهم لا تتضمن ملف إيران الذي ستبحث فيه لاحقاً في المفاوضات.

ولم تكن هناك مصادر لشبكة “سي إن” إلا أنها تخطط لتوقيع التوقيع الافتراضيا. وقال المسؤول الأمريكي إنه في حال توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ بفكرة جديدة من مدتها 60 يوماً.

المصدر: “سي ان ان”

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AbdHassan14.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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