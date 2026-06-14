لوك ليتلر يسقط رأسه في مشاهد مذهلة في كأس العالم للسهام | أخرى | رياضة

قام لوك ليتلر بضرب الحائط برأسه أثناء الاحتفالات العاطفية عندما هزمت إنجلترا ويلز في كأس العالم للسهام. قدم بطل العالم الشاب ولوك همفريز مقاومة رائعة في مباراة الذهاب الحاسمة ضد ويلز ليضمنوا مكانهم في الدور نصف النهائي، قبل أن يهزموا سكوتلانا وهولندا ليفوزوا بالمسابقة.

لقد أحاطت الشكوك بالثنائي النجمي ليتلر وهمفريز بعد إقصائهم المبكر على يد ألمانيا خلال بطولة العام الماضي في فرانكفورت، حيث كان كلا اللاعبين مصممين على إظهار قدراتهم الحقيقية هذه المرة. وكان الإحساس المراهق عاطفيًا بشكل واضح بعد فوزه على جوني كلايتون ونيك كيني اللذين يمثلان ويلز، واحتفلا بشكل محموم قبل أن يتجها نحو الحائط ويضربانه برأسهما في مشاهد غير عادية تم التقاطها بالكاميرا.

كانت ويلز قد تقدمت 4-0 وتقدمت 5-2 في الشوط الأول. ومع ذلك، صعدت إنجلترا بعد بداية الشوط الثاني، حيث أنهى لاعب وارينجتون ليتلر المركز 170، في طريقه للفوز بنتيجة 8-7.

وكسر كلايتون إرساله في مباراة الذهاب وحافظ على إرساله في الشوط التالي بثنائية 16 قبل أن يسجل كيني 72 ويستعرض أعصابه ليتراجع وينهي 17 ليتقدم 4-0. نجح همفريز في إبعاد إنجلترا عن العلامة في مباراة الذهاب التالية قبل أن يكسر ليتلر 84 نقطة على الثور، لكن ويلز استجابت على الفور لتصل إلى الاستراحة بوسادة ثلاثية الأرجل. انطلقت إنجلترا من الكتل في الجلسة الثانية، حيث تخلص همفريز من ريدينغ من العجز قبل أن يسجل ليتلر قمم مزدوجة حيث تقدم الثنائي الهائل لأول مرة في المسابقة.

وتعادلت ويلز لكن ليتلر سدد السمكة الكبيرة، مما أسعد جماهير فرانكفورت، ليعيد إنجلترا إلى المقدمة. أجبر كيني ساقًا فاصلة لكنه أضاع 84 ليحقق النصر حيث وجد ليتلر هدفين ليشكل مواجهة ضخمة ضد اسكتلندا.

حافظت اسكتلندا على مستواها الرائع لتتغلب على جمهورية أيرلندا 8-5 في مباراة دور الثمانية. وواصل غاري أندرسون وكاميرون مينزيس، اللذان تغلبا على النرويج في دور الـ16، بدايتهما الخالية من العيوب في المنافسة إلى 11 مباراة بعد ظهر يوم الأحد. سجل مينزيس، الذي ظهر لأول مرة في البطولة، 82 نقطة بهدوء قبل أن يتابع أندرسون 120 نقطة ليتقدم 3-0.

ومع ذلك، حصلت إنجلترا على الضحكة الأخيرة أمام العدو الأول عندما هزمت اسكتلندا 8-3 لتتأهل إلى النهائي. تغلب ثنائي لوك على الشياطين السابقين، وفازوا بالبطولة بأكملها، وسحقوا هولندا 10-5 ليحصلوا على الكأس.

كان ليتلر مليئًا بالفخر بأدائه إلى جانب Cool Hand Luke، قائلاً: “أنا سعيد للغاية. هذا أفضل ما لعبناه طوال البطولة. هذا ما كنا بحاجة إلى القيام به. لا يمكننا القيام بالباقي.

“لقد واجهنا تحديات صعبة خلال اليومين الماضيين، وكان هذا أفضل أداء لنا لأننا كنا بحاجة إلى تحقيق ذلك. لقد أنجزنا المهمة. أنا سعيد.”

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