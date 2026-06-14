400 حدث بداء الكلب خلال 5 أشهر في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

سجلت السلطات الصحية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) أكثر من 400 مريض بداء الكلب (السعار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وسط تحذيرات من اتساع المرض.

وقال مسؤول الإعلام الصحي تيسير السامعي، الأحد، إن داء الكلاب مرض فيروسي للحيوانات ذوات الدم الحار، وعلى رأسها الكلب، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر العض أو الخدش من حيوان مصاب.

وأوضح أن الفيروس يتضرر بشدة والجهاز العصبي وقد أدى إلى عدم حصوله على العلاج الوقائي في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن يتوصل إلى شفائه من حيث الموضع والصابون والتوجه فورًا إلى أقرب المرفق الصحي للحصول على المساعدة المطلوبة.