منوعات

400 حدث بداء الكلب خلال 5 أشهر في تعز

AbdHassan15.06.2026
11
400 حدث بداء الكلب خلال 5 أشهر في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

سجلت السلطات الصحية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) أكثر من 400 مريض بداء الكلب (السعار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وسط تحذيرات من اتساع المرض.

وقال مسؤول الإعلام الصحي تيسير السامعي، الأحد، إن داء الكلاب مرض فيروسي للحيوانات ذوات الدم الحار، وعلى رأسها الكلب، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر العض أو الخدش من حيوان مصاب.

وأوضح أن الفيروس يتضرر بشدة والجهاز العصبي وقد أدى إلى عدم حصوله على العلاج الوقائي في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن يتوصل إلى شفائه من حيث الموضع والصابون والتوجه فورًا إلى أقرب المرفق الصحي للحصول على المساعدة المطلوبة.

Source link

AbdHassan15.06.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

مراسلة بي بي سي للسنوكر أبيجيل ديفيز كادت أن تترك الرياضة تمامًا قبل المنعطف | أخرى | رياضة

مراسلة بي بي سي للسنوكر أبيجيل ديفيز كادت أن تترك الرياضة تمامًا قبل المنعطف | أخرى | رياضة

04.05.2026
اضطر رؤساء بطولة العالم لكبار السن إلى اتخاذ إجراءات طارئة مع توقف المباراة | أخرى | رياضة

اضطر رؤساء بطولة العالم لكبار السن إلى اتخاذ إجراءات طارئة مع توقف المباراة | أخرى | رياضة

08.05.2026
ماذا يعني أن يتخرج في دفعة واحدة 55 ضابطا للغدريا ؟!

ماذا يعني أن يتخرج في دفعة واحدة 55 ضابطا للغدريا ؟!

21.05.2026
نجم بطولة العالم الثالث سيتم تغريمه إلى جانب روني أوسوليفان | أخرى | رياضة

نجم بطولة العالم الثالث سيتم تغريمه إلى جانب روني أوسوليفان | أخرى | رياضة

23.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى