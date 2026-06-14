وفاة امرأة وأربعة أطفال بانهيار منزل بحجة شمال غرب اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توفيت سيدة وأربعة أطفال من الأسرة الأولى، الأحد، من بينهم ثلاثة أشقاء، وأوائل مفاجئة لمنزلهم بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

جاءت مصادر الأخبار إلى منزلاً لانهار بشكل موثوق على العاصمة ساكنيه في وحدة عزل فرعية تابعة لمديرية الجميمة بمحافظة حجة، مما أدى إلى وفاة مواطنة (35 شخصاً) وأربعة أطفال كانوا داخل المنزل وقت الحادث.

وأكد أن الأهالي هرعوا فوراً إلى الحادثة، والتي تاثر عند الساعة السابعة مساءً، لانتشال جثامين تجاه الذين فارقوا الحياة وعذروا مساهمتهم تحت الأنوار المطلوبة.

وأشار إلى أسماء وهم: (مجيدة أحمد مسطول 35)، صلاح علي مسطول (8 سنوات)، أحمد عبده مسطول (6 سنوات)، مرتضى عبده مسطول (4 سنوات)، ريحانة عبده مسطول (سنتان).

وتسببت الحادثة بحالة من الحزن والأسى والخوف بين منطقة أهالي، التي تعاني من آثار سكنية من التدهور، حيث يخشون من انهيار المشابه في أي لحظة.