منوعات

وفاة امرأة وأربعة أطفال بانهيار منزل بحجة شمال غرب اليمن

AbdHassan15.06.2026
16
وفاة امرأة وأربعة أطفال بانهيار منزل بحجة شمال غرب اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توفيت سيدة وأربعة أطفال من الأسرة الأولى، الأحد، من بينهم ثلاثة أشقاء، وأوائل مفاجئة لمنزلهم بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

جاءت مصادر الأخبار إلى منزلاً لانهار بشكل موثوق على العاصمة ساكنيه في وحدة عزل فرعية تابعة لمديرية الجميمة بمحافظة حجة، مما أدى إلى وفاة مواطنة (35 شخصاً) وأربعة أطفال كانوا داخل المنزل وقت الحادث.

وأكد أن الأهالي هرعوا فوراً إلى الحادثة، والتي تاثر عند الساعة السابعة مساءً، لانتشال جثامين تجاه الذين فارقوا الحياة وعذروا مساهمتهم تحت الأنوار المطلوبة.

وأشار إلى أسماء وهم: (مجيدة أحمد مسطول 35)، صلاح علي مسطول (8 سنوات)، أحمد عبده مسطول (6 سنوات)، مرتضى عبده مسطول (4 سنوات)، ريحانة عبده مسطول (سنتان).

وتسببت الحادثة بحالة من الحزن والأسى والخوف بين منطقة أهالي، التي تعاني من آثار سكنية من التدهور، حيث يخشون من انهيار المشابه في أي لحظة.

Source link

AbdHassan15.06.2026
16
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

تكريم 150 عامل وعاملة في تعز بمناسبة عيد العمال

تكريم 150 عامل وعاملة في تعز بمناسبة عيد العمال

02.05.2026
يرسل عطرا عصرا علامته التجارية إلى أحمد الشرعي

يرسل عطرا عصرا علامته التجارية إلى أحمد الشرعي

20.05.2026
المهرة.. انقلاب قاطرة وقود مخصص لكهرباء الغيضة

المهرة.. انقلاب قاطرة وقود مخصص لكهرباء الغيضة

01.06.2026
رد مدرب كبار السن في العالم بعد غضب اللاعبين – “هل تعتقد” | أخرى | رياضة

رد مدرب كبار السن في العالم بعد غضب اللاعبين – “هل تعتقد” | أخرى | رياضة

12.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى