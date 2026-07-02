التضامن التضامني لأهلي الصناعة.. والسد ربحت العالمية والهلال ميديام الأول

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

افتتحت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى اليمني، الخميس، ثلاثة مواجهات تنافست بشكل أكبر في السباق، وحققت تضامنًا حضر موت والسد مأرب أمتين مهمين، حتى سجل هلال الحديد فوزه الأول هذا الموسم.

أبرز مباريات الجولة، تضامن حضرموت على ضيفه أهلي صنعاء يريد دون رد في اللقاء الوحيد الذي اختار ملعب الفقيد بارادم، وحمل هدف المباراة توقيع عمران، ليمنح الفرق ثلاث جوت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتقدمياً مع المكلا حضرموت، وبفارق يخرج فقط عن المتصدر شعب حضرموت، بينما تجمد رصيد أهلي الصنع عند 10 نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب الظرافي في صنعاء، حقق السد مأرب فوزاً مستحقاً على مضيفه الجيد الألمانية، سجل منها هدفاً صعباً المزري، اعتمد على ركلة جزاء، وأضاف يوسف سلطان الهدف الثالث.

وتقدم السد برصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، ويتقدم متقدماً في عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الفارق، بينما يتخلف عن البطولة إلى المركز الخامس.

تحقيق الدوري الثالث، حقق هلال الحديد أول أمه في أن ألحق بالمكلا حضرموت خسارته الأولى هذا الموسم، بدأ فوزه في تسجيله في منتصف الشوط الثاني.

يساهم في رفع رصيد الهلال إلى أربع نقاط، في حين يبقى رصيد المكلا عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق اليسار خلف المتصدر شعب موت، في ظل احتدام المنافسة بين فرق الفرق مع منافسات البطولة.