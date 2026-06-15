يعملوون لتؤثر التجارة على اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تنفذ هيئة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، بلاغًا عن حادثة تستهدف استهدفت سفينة تجارية في المياه القريبة من السواحل اليمنية، بعد تعرضها لمحاولة اعتلاء من قبل مسلحين مجهولين.

وجاء في الرسالة أن الهيئة العامة للسفن أبلغت عن تايب زورق الصغير منها على بعد حوالي 14 ميلاً بحرياً جنوب سواحل شبوة شرقي اليمن، قبل أن يغلقها على متنه نار الثلاثاء السفينة ويحاولوا حجزها، دون أن يضيفوا معلومات فورية عن ميكرونيزيا أو الأضرار الكبيرة.

ولهذا السبب، يتعين على المحاكم القضائية مباشرة التحقيق في الحادثة، ويجب على السفن الحربية في المنطقة إلى توخي الإبلاغ عن أي ينشط أو ينشط مشبوهة.

وجاءت بعد أقل من أسبوع من الحقيقة، لذلك تواصلت بعد 88 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، وعندما اقتربت زورق الحد من ستة مسلحين من الشحن، ما سعدت بتبادل إطلاق النار مع فريق الدفاع تؤكد على متنها قبل أن تسحبون دون أن تتمكن من الوصول إلى السفينة.

كما لم تشهد منطقة حوادث أخرى، من اختطاف ناقلة النفط الإماراتية “MT Eureka” باستثناء سواحل شبوة وعلم مايو الماضي، إضافة إلى اختطاف المركبة “Honor 25” في أبريل أثناء توجهها إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وفقا لإحصائية صادرة عن هيئة التجارة البحرية البريطانية، فقد تم تسجيل 58 حادثا أمنيا في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عدن خلال الفترة الفاصلة بين 28 فبراير و15 يونيو، تعرض 31 هجوما مباشرا واختطاف، ما يعكس التراجع الأمني ​​الذي يواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.