يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ودع المنتخب المصري المرشح لكأس العالم 2026 من مسافة الـ16، بعد أن يتحرك للأمام الأرجنتين 3-2 في مواجهة ملعب مرسيدس بنز سيتي أتلانتا، على الرغم من الأداء الكبير الذي قدمه صاحب المركز ويطلب منه أن يتوصل إلى هدفين واضحين قبل أن يسعى إلى تحقيق النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.

وافترض المنتخب المصري منذ البداية، ونجح في إرباك الأرجنتين، حيث نجح في استهداف الشباب النشطين ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 بعد أن يتوصل من مروان عطية، قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21، لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد بعد أداء وصلب.

ومع ذلك يستعد للثاني، واصل المنتخب المصري تألقه، ونظر مصطفى زكيو هدفًا ألغاه الحكم في الدقيقة 58، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف النتيجة العادية في الدقيقة 67، ليضع الفراعنة على أعتاب إنجاز تاريخي أمام بطل العالم.

لكن تمكن من حسم المنافسة في ربع الساعة الأخيرة، حيث قلص روميرو الفارق الدقيق في الدقيقة 79، قبل أن يسجل ميسي هدفه في الدقيقة 83، ثم خطف هدف إنزو فرنانديز في اللعب بالخط الطولي في الوقت بدل الضائع (90+2)، ليمنح المنتخب الهولندي بطاقة الوصول إلى الربع النهائي 3-2.

وأخرج، نال المنتخب المصري إشادة بعد المستوى المتميز الذي قدمه أحد أبرز المتميزين في القبب، إذ توقف بقوة بقوة لحامل وكاد كافيه كافيه واحد من أكبر المفاجآت البطولة قبل أن يحسم الخبرة الأرجنتينية في الجائزة الأخيرة.

وجاءت الإحصائيات أفضل للأرجنتين في الاستفتاء بنسبة 64% مقابل 36% لمصر، مع 19 تسديدة سريعة مقابل خمس فقط للفراعنة، بينما حصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في اللعبة بعد تسجيله هدفًا وصناعة النهاية، ليقود منتخب هولندا إلى ربع النهائي.