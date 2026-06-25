تحذيرات من سيول وعواصف فرعية في 14 محافظة خلال توقف التوقف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار مبكرًا في يوم الخميس، إطلاق سراح رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، بالتزامن مع استمرار شدة الحرارة الشديدة واضطراب في البحر بالمناطق الساحلية.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية، إنه من المتوقع أن أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع وتعز وإب وذمار وريمة.

بالإضافة إلى أن أمطارًا متفرقة قد تطال خاصة بالرعد أحيانًا في أجزاء من محافظات عمران والممحويت وحجة، وغرب محافظتي صعدة وصنعاء، استهدفت الأبيض، إضافة إلى مرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ركزت هذه المجموعة على هبوب رياح الشديد على أرخبيل الفقراءى والسواحل السياسية الثورية ومدخل باب المندب، ما قد يؤدي إلى اضطراب البحر فقط الموج.

كما تأخرت بشدة بسبب الحرارة الشديدة في المرافقين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي.

وقد دعته في المناطق المعروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخي يطلب من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ويحصل على التواجد أو العبور في مجاريها قبل أن يبرهن على ذلك، محذرًا كذلك من حمل العواصف الرعدية.

وينصح بمناطق منطقة النيلين والهضاب الداخلي والسهول الساحلي بالمشاركة من شرب المنخفض الذي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.

كما مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن من تأثر البحر فقط الموج في أرخبيل الاشتراكى وشرق خليج عدن والسواح السياسية الثورية ودخل باب المندب.