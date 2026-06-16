المحامي “عبدالمجيد صبره” يبدأ بإضراباً عن الطعام في معتقلات الحوثيين

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

بدأ المحامي والمستشار الرجل اليمني، عبد المجيد صبره، اليوم الثلاثاء، داخل إضراباً افتتحاً عن الطعام أحد معتقلات الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء، اختاروا فقط على حدوده تعسفياً دون توجيه أي تهمة بحقه.

وقالت مصادر حقوقية وعائلية لـ”يمن مونيتور”، إن المحامي صبره الذي يقبع حالياً في معتقل تابع لـ “الأمن والمخابرات” الالتزامات في منطقة “صرف” شمالي صنعاء، بدأت إضراباً عن الطعام وذلك بعد نقله خلال الأشهر الماضية بين عدة سجون تابعة لها.

للمجموعة المسلحة قد اختطفت صبره في 25 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عقب اقتحام مكتبه في منطقة “شميلة” جنوبي العاصمة.

واشترطت الجماعة عليه التوقيع لاحقاً على التخلي عن ملف حقوق الإنسان، وعدم السماح له بالاشتراك في منصات التواصل الاجتماعي، والتوقف عن الدفاع عن المعتقلين مقابله؛ بعد صدور أمر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

“وليد صبره”، شقيق المحامي المعتقل، أن الإضراب عن الطعام يأتي بسبب تعنت الحوثيين في باستثناء شقيقه بعد مرور 260 يوما على تغييبه خلف أشخاص دون مسوغ قانوني أو تحقق له حقه في تجربة تجريبية.

وكتب شقيقه صبره على حسابه في منصة فيسبوك “إن إقدام محامٍ وحرفي عُرف بناصرته للمظلومين على هذه الفكرة ليس خياراً عابراً، بل صرخة إنسانية وأخلاقية في وجه التعسف، واحتجاج سلمي بعد أن استنفد كل السبل المتاحة للمطالبة بحقه في الحرية والعدالة”.

وتحملت عائلة صبره الحوثيين المسؤولية عن سلامته الكاملة ولمايته، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو إحالته إلى قضاء مستقل يضمن حقوقه القانونية، وتمكين فقط من التواصل معه دون إلكترونية.