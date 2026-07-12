الضوابط اللازمة لتنظيم عمل شركات النقل البري بين اليمن والسعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون الطوارئ المؤقتة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، اجتماعياً موسعاً رئيس الهيئة، أحمد شعفل، وممثلي شركات نقل الطوارئ الدولية، وتنسيق أعمال الشركات وتخفيف الأعباء المالية والمالية عن النشرات.

وناقش الاجتماع الهدف الرئيسي للشركات بالتعاميم والقرارات التنفيذية عن الهيئة، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأدباء عن “العفش الزائد” للموظفين، وسرعة استكمال إجراءات تجديد تراخيص العمل باستثناء المعتمدة.

وأطلع رئيس الهيئة على حركة التحرير الدولي وتذليل الإجراءات التي تواجه الشركات المشغلة في المنافذ.

الاشتراك في حظر أي تجاوزات تمس حقوق الحرمين، الالتزام بمعايير التأمين القانوني، وزام إل الشركات بسرعة تجديد تراخيصها الفنية واللوائح المنظمة للرحلات البرية.

واختبرت الهيئة لاستعراضات الشركات ووعدها بدراساتها المتعددة للجهات القضائية لمعالجة التحديات الانسيابية الحركية.

يأتي هذا الاجتماع في ظل هذه الأوقات العاجلة من أخبار الغد، لتتحدث إلى تدس أمام منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية وسط مساع لضبط معايير السلامة وتحرير اللوائح عبر المنافذ البرية.