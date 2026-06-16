النواب يطالبون حكومة المملكة المتحدة بدعم تكنولوجيا المعلومات السيادية

دعا أعضاء البرلمان الحكومة إلى تقليل اعتماد المملكة المتحدة على شركات التكنولوجيا الكبرى وسط مخاوف من أن الدولة تعتمد بشكل مفرط على الموردين الخارجيين، مما يشكل مخاطر على الأمن القومي والمخاطر الاقتصادية.

يدعو تعديل مشروع قانون الأمن السيبراني والمرونة (CSRB)، بدعم من 20 عضوًا في البرلمان، الحكومة إلى نشر استراتيجية الأمن الرقمي لتقييم مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية في البنية التحتية الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضع فيه المفوضية الأوروبية خططًا لبرنامج لبناء قدرات سيادية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مراكز البيانات الأوروبية والانتقال إلى البرمجيات مفتوحة المصدر لتقليل الاعتماد على موردي التكنولوجيا الأمريكيين.

ويدعو التعديل، الذي اقترحته النائبة الديمقراطية الليبرالية فيكتوريا كولينز، والذي ستتم مناقشته اليوم، الحكومة البريطانية إلى نشر “استراتيجية السيادة الرقمية” التي تلتزم ببناء القدرات التكنولوجية في المملكة المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

سيتطلب التعديل، الذي يغطي مقدمي الخدمات الرقمية والمدارة المهمين، من الحكومة وضع استراتيجية للتخفيف من مخاطر التدخل الأجنبي واعتماد المملكة المتحدة على الموردين الأجانب. كما يدعو إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالأجهزة والبرمجيات وسلاسل التوريد وعمليات الشراء.

ويجادل النواب بأن استراتيجية السيادة الرقمية ضرورية لضمان عدم “حصر” الإدارات الحكومية في التكنولوجيا المملوكة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مما يجعل من الصعب أو المستحيل عليهم تغيير الموردين.

ستدعم الإستراتيجية أيضًا الوظائف والمهارات والابتكار في المملكة المتحدة من خلال تشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة وتسهيل فوزها بالعقود الحكومية.

المملكة المتحدة “تحت رحمة” حفنة من شركات التكنولوجيا الأمريكية ويأتي التعديل بعد تحذيرات من مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب من أن القطاع العام في المملكة المتحدة أصبح يعتمد بشكل متزايد على عدد صغير من موردي التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك مايكروسوفت، وأمازون ويب سيرفيسز، وبالانتير. وقالت لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن اعتماد المملكة المتحدة على عدد صغير من مقدمي الخدمات يمثل “نقطة ضعف واضحة” ويترك الطموحات لتحويل الخدمات العامة رقميًا “تحت رحمة” الجهات الفاعلة الأجنبية. أثار كولينز سابقًا مخاوف بشأن عدم وجود معلومات منشورة في سجل المخاطر الوطني في المملكة المتحدة حول المخاطر التي تشكلها الدول الأجنبية التي تستخدم السلطات القانونية، مثل العقوبات، لتعطيل أو إيقاف الخدمات الرقمية المهمة التي تستخدمها المملكة المتحدة. وكانت من بين أربعة نواب كتبوا إلى مستشار دوقية لانكستر ورئيسي لجنتين برلمانيتين مؤثرتين في أبريل، لحث الحكومة على اتخاذ خطوات لضمان بقاء الأنظمة الرقمية في المملكة المتحدة مرنة في حالة التهديدات أو التدخل من قبل حكومة أجنبية. وضغط النواب على الحكومة لنشر تحليل سري حاليًا لـ “المخاطر المزمنة”، بما في ذلك “تركيز المخاطر من خلال هيمنة التكنولوجيا العالمية”، و”اعتماد المملكة المتحدة على المنصات الرقمية والخدمات الرقمية”، و”التأثيرات الناجمة عن استخدام وقدرة الذكاء الاصطناعي (AI)”. وكتب النواب: “إن النقاش العام في المملكة المتحدة حول السيادة الرقمية يعوقه بشكل كبير السرية المحيطة باستراتيجيات التخفيف للمخاطر المزمنة المذكورة في سجل المخاطر الوطني”. وذكروا أن “هذا يتناقض مع المناقشات والتحليلات المفتوحة في دول أوروبية أخرى. في حين أنه قد تكون هناك جوانب من الوثائق الحالية التي يجب أن تظل سرية، إلا أن هذا لا يمكن ولا يجب أن ينطبق على التحليل بأكمله”. وقد انخرطت الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والدنمرك وهولندا، في مناقشات وطنية حول مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الخارجية. وتتجه فرنسا، على سبيل المثال، إلى استخدام أدوات سطح المكتب السيادية مفتوحة المصدر وأدوات التعاون لكبار موظفي الخدمة المدنية للحد من مخاطر المراقبة أو فقدان الخدمات. وتنتقل القوات المسلحة الألمانية إلى OpenDesk، وهو بديل مفتوح المصدر لبرنامج Microsoft Office. وتتخذ البنوك الأوروبية أيضًا إجراءات لحماية نفسها من التدخل من الولايات المتحدة من خلال بناء نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها بالبطاقة كبديل لشبكات ماستركارد وفيزا التي تديرها الولايات المتحدة. وناقش برلمان المملكة المتحدة سابقًا المخاطر المحتملة للاعتماد على الموردين الصينيين، بما في ذلك هواوي ولينوفو.