يمن مونيتور/ رياضة/ خاص

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في أمريكا بالشراكة مع كندا والمكسيك، وأعجبت ومفاجآت غير متوقعة منذ إطلاق صافرة البداية، حيث فرضت “عقدة التعادلات” لنفسها كعنوان بارز للمواجهات الأولى.

ومن بين 16 منتخباً قصوا فريق المنافسين مجموعاتهم في خمسة أيام، نصف النهائي لتلك البطولات (8 مواجهات) بالتعادل، وسط تباين صارخ في النتائج الأخرى التي تشهد أمات كبرى من كبرى القوى العالمية وأبطأ برؤوسها الرائدة.

حضور عربي التوازن.. تعادلات ثمينة وسقوط مدوٍ لتونس

اتسم الموديل الأول للمنتخبات العربية بالانديه والاثار الاربعاء، بانتظار استكمال ما يزال الممثل العرب لمواجهاتهم غداً.

لقد خسر اختيار أربعة منتخبات عربية في فخ تايجر وبذات النتيجة (1-1)؛ حيث تم اختيار المنتخب الأسترالي للمرة الأولى أمام سويسرا، وحذت السعودية تحذو حذوها جواز السفر الأسترالي، في حين تأهل المنتخب الأسترالي إلى بلجيكا، وخطف المغرب نقطة صعبة من أمام البرازيل.

وفي المقابل، عاش الشارع الرياضي التونسي صدمة قاسية بعد هزيمة “نسور قرطاج” المذلة أمام السويد الصعبة (5-1)، وهي خسارة الكاركثية التي عجلت بإقالة المدرب فور انتهاء اللقاء.

وترقب الجماهير العربية مواجهات نهائية وصعبة غداً الأربعاء، حيث ينتخب المنتخب الجزائري بقبة الأرجنتين، ويواجه المنتخب العراقي مشكوراً، في حين يختار المنتخب الأردني اختباراً صعباً أمام النمسا.

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ولم يعتنق الممثلين العرب، بل امتدت لتشمل جبهات أخرى في كأس العالم؛ حيث حسم تعادل سائقها (2-2) في مواجهة وهولندا، وبذات النتيجة الوحيدة التي تعادل إيران ونيوزيلندا، كما تعادل منتخب كندا والبوسنة والهرسك، في حين تعادل خيم السلبي على قمة إسبانيا والرأس الأخضر.

في النهاية، 8 منتخبات في نهائيات نقاطها الثلاثة الأولى؛ ولاسهل منتخب المكسيك مشواره بالفوز في المباراة الافتتاحية في جنوب أفريقيا ليتمكنوا نهائياً. وتضمن النتيجة، هزيمة تركيا غير المتوقعة أمام اليابان (2-0)، وتفوق كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين دون رد.

أما الماكينات الألمانية فقد كشرت عنيابها وسحقت منتخب كوراساو، في حين حققت الولايات المتحدة فوزاً واسع النطاق على الباراغواي (4-1). في مكانها الأصلي، انتزعت اسكتلندا النقاط الثلاثة التي مواجهتها أمام هايتي، وتغلبت على ساحل العاج على الإكوادور.

ونتيجة لذلك، فإن العديد من الشركات تشتعل تجارية، وتتزايد تنوعها مع الدخول في حسابات الجولة الثانية، للمجموعات التي لن تقبل أنصاف الحلول.