NPL لتشغيل أول شبكة معايير الكم في العالم

سيقوم المختبر الفيزيائي الوطني (NPL) في المملكة المتحدة بإنشاء شبكة معايير الكم الوطنية (QSN) لوضع إطار معايير لتقنيات الحوسبة الكمومية والمساعدة في وضع القواعد المستقبلية للطريق.

وبدعم من تمويل قدره 10 ملايين جنيه إسترليني من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT)، تزعم حكومة المملكة المتحدة أن شبكة QSN ستكون أول شبكة من نوعها في العالم. إلى جانب وضع معايير منسقة لتسريع الإنجازات الجديدة في هذا المجال، تعتزم وستمنستر أن تساعد شبكة QSN في تحويل الأبحاث البريطانية المتطورة إلى منتجات وخدمات آمنة وموثوقة.

مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين بما في ذلك المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، والمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC)، والمركز الوطني للحوسبة الكمية في المملكة المتحدة (UKRI) واتحاد القطاع الكمي UKQuantum، قال داعمو الشبكة إنها ستشرف على كل جانب من جوانب الحوسبة الكمومية، بدءًا من التفاصيل الفنية المعقدة مثل عرض خطوط الليزر الضيق للغاية المستخدم للتحكم في الكيوبتات، إلى الحجم والوزن ومتطلبات كفاءة الطاقة، الأمن السيبراني.

عند إطلاق شبكة QSN في وقت سابق من يوم 16 يونيو، قال وزير العلوم باتريك فالانس: “يمكن أن يجلب الكم فوائد لمجتمعنا لا تقل أهمية عن ما نشهده مع الذكاء الاصطناعي، مع القدرة على تقديم أدوية جديدة، وخدمات عامة أفضل وحماية مواردنا المالية.

“إن القطاع الكمي في المملكة المتحدة هو بالفعل رائد عالمي. ومع شبكة معايير الكم الوطنية، سنعمل على تسريع نموه، مما يعني المزيد من الوظائف والاستثمارات البريطانية في اقتصادنا من جميع أنحاء العالم.

“مع اتخاذ القرارات الرئيسية في هيئات وضع معايير الكم الدولية على مدى السنوات المقبلة، ستقود المملكة المتحدة الآن الطريق عالميًا من خلال شبكتها المخصصة. وستمنح شبكة QSN الشركات البريطانية صوتًا في المعايير على المدى الطويل في قطاع لديه القدرة على إضافة 212 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة وإضافة 100000 وظيفة.”

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة NPL بيتر طومسون: “المعايير هي العمود الفقري للابتكار المسؤول والقابل للتطوير. ومن خلال تنسيق الخبرات عبر النظام البيئي الكمي في المملكة المتحدة، ستعمل الشبكة على تسريع اعتماد التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية في المملكة المتحدة ودعم التطوير الآمن والأخلاقي للتقنيات الكمومية.”

ورحب تريفور جراهام، كبير مسؤولي الأمن في شركة Arqit، التي تعد في طليعة الأبحاث في المملكة المتحدة حول آثار الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، بهذه الخطوة ذات الأهمية الاستراتيجية للأمة.

قال جراهام: “لن يفوز بالسباق الكمي فقط من يبني الأنظمة الأكثر تقدمًا، بل سيتشكل أيضًا من يكتب القواعد التي يتبعها الآخرون”. “المعايير هي التي تحول الاكتشافات العلمية إلى تقنيات يمكن للمؤسسات أن تثق بها وتنشرها فعليًا. وترسل مشاركة المركز الوطني للأمن الإلكتروني الإشارة الصحيحة: الأمن ليس فكرة لاحقة. ولن يحقق الكم اعتماداً واسع النطاق إلا إذا تم بناء الثقة منذ البداية.”

ومع ذلك، قال جراهام، إن المعايير وحدها لن تكون كافية. مع اقتراب أجهزة الكمبيوتر الكمومية من الواقع، يجب على المؤسسات بذل المزيد من الجهد لمواجهة التهديد الذي تشكله على التشفير.

“يبدأ الإعداد للتشفير ما بعد الكمي على مستوى المؤسسة بسؤال بسيط: أين يوجد التشفير في مؤسستك؟” قال جراهام. “إن الرؤية والاكتشاف والتقييم ليست مجرد ممارسة أفضل – بل هي أساس أي هجرة ناجحة.”