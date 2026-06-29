يقوم Conrivian بتوسيع Horizon لاتصال الاستجابة الأولى

يحتاج مستخدمو الخدمات العسكرية، والرعاية الصحية، وإنفاذ القانون، والخدمات الحكومية إلى اتصال بالغ الأهمية يمكن الوصول إليه ويمكن التنبؤ به وشفاف ومرن حتى في البيئات النائية. سعيًا لتوفير اتصال ميداني بهذه المناطق النائية، قامت شركة التكنولوجيا Conrivian بتوسيع خط إنتاجها مع إطلاق Horizon Plus.

يعتمد توسيع المحفظة على استراتيجية Conrivian المعلنة لتوفير اتصال للمهام الحرجة يمكن الوصول إليه ويمكن التنبؤ به وشفاف ومرن عبر البيئات النائية العالمية. وقالت الشركة إنها في نهاية المطاف يمكن أن تمكن الشركات من تحديث الاتصال للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والفرق المتنقلة والمواقع النائية والبنى التحتية الحيوية دون إضافة تعقيد تشغيلي أو انقطاع.

وقالت إن Horizon Plus يسمح بالاتصال الدائم ومراقبة الفيديو عن بعد والتتبع في الوقت الفعلي والقياس عن بعد للعمليات عن بعد عبر فرق ميدانية متعددة المستخدمين. تم تصميم العرض للسماح لمستجيبي الطوارئ بالوصول سيرًا على الأقدام، والانتشار في دقائق، وتقديم معلومات النظام الأساسي إلى الميدان.

تم وضعه على أنه “نظام سهل الاستخدام وجاهز ميدانيًا للحصول على وظائف إضافية وإمكانية الوصول والكفاءة”، ويجمع Horizon Plus بين خدمات الاتصال من Starlink وغيرها من مشغلي الأقمار الصناعية الرائدة في المدار الأرضي المنخفض (LEO) مع أجهزة توجيه 5G/LTE متعددة الموجات الحاملة، وقدرة شبكة واسعة النطاق محددة بالبرمجيات (SD-WAN) لعمليات المواقع البعيدة والاستجابة للكوارث وعمليات النشر العسكري وبيئات الرعاية الصحية المتنقلة.

يتضمن خط الإنتاج أيضًا نظام Conrivian Horizon Go، المتوفر كحقيبة صلبة أو حقيبة ظهر للنشر في الأماكن التي لا يمكن للمركبات الوصول إليها. تعد Horizon Go في الأساس مجموعة أدوات نشر سريع محمولة للمستجيبين المنفردين والفرق الصغيرة، حيث تجمع بين محطة Starlink Mini وطاقة البطارية طوال اليوم في حقيبة محمولة، وإدارة الاتصال بدون بنية تحتية.

تتميز حقيبة Horizon القابلة للنشر الميداني بأنها متينة للتركيب على المركبات والنشر في المواقع الثابتة، وذلك باستخدام المسار الذكي NorthStar وLighthouse للمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الفرق الميدانية متعددة المستخدمين.

يوصف Lighthouse بأنه يشتمل على حزمة برامج ذكية متطورة، أو، على حد تعبير كونتريفيان، “”مهندس شبكة في صندوق” يفكر بشكل صحيح في الموقع”، لذلك يظل المستجيبون الأوائل يركزون على مهمتهم، وليس استكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها. ومع وجود مسارات متعددة نشطة في وقت واحد، فإن الشركة واثقة من قدرتها على تقديم معلومات مصممة لتحسين الأداء والرؤية على مستوى الأسطول.

يعتقد كونتريفيان أن الخط يشكل “سلمًا واضحًا للقدرات”. يوفر Horizon Go اتصالاً محمولاً للمستجيبين المنفردين والفرق الصغيرة كحقيبة صلبة أو حقيبة ظهر، في حين يتم تشغيل ذكاء النظام الأساسي بواسطة Lighthouse وNorthStar، بدءًا من Horizon والتوسع عبر Horizon Plus للعمليات الميدانية متعددة المستخدمين وHorizon Pro لعمليات النشر الأكثر تطلبًا.

كوسيلة لوصف فائدتها، أشارت الشركة إلى أنه خلال حرائق باليساديس في لوس أنجلوس، استخدمت كونتريفيان هذه المجموعات للاستعادة الفورية للاتصالات من القيادة إلى الميدان، والطقس في الوقت الحقيقي والتصوير الحراري، ودعم الهواتف الموجودة دون الحاجة إلى تغيير.

وعلق جرانت كيركوود، الرئيس التنفيذي لشركة Conrivian، قائلاً: “يعد Horizon Plus خطوة كبيرة للاتصال بخدمات الطوارئ. فهو يسمح للفرق المهمة من البناء والعمليات عن بعد والرعاية الصحية وإنفاذ القانون والجيش والحكومات بالاتصال بالأقمار الصناعية للتتبع والقياس عن بعد في الوقت الفعلي، حتى في المواقع النائية”.

“إن مزيج الأجهزة والبرامج والاتصال العالمي يخلق نظامًا بيئيًا مرنًا يضمن الاتصال دون انقطاع عندما يكون الأمر أكثر أهمية، مما يمكّن المستجيبين من العمل بمزيد من الدقة والتنسيق والثقة في هذا المجال.”