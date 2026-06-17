تأثير الحظ تطال عدداً من مديريات الشرطة في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مدير عام شرطة العاصمة اليمنية الموسمية، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، يحدد طال سبعة أقسام، بالإضافة إلى طاقم مكتبه.

وأمر الأمر التنفيذي الصادر بتاريخ 17 يونيو/ حزيران، باعتباره العامل جمال محسن ناصر الميدمه نائباً لمدير مكتب مدير أمن، والعقيد فضل علي ناجي النقيب مديراً لقسم شرطة التواهي، والمقدم أحمد علي حسين موسى مديراً لقسم شرطة بندر فضل.

كما شمل تعيين تعيين النقيب ريان رياض سالم بكران مديراً لقسم شرطة المعلا، والنقيب صالح أبو بكر الجوهري مديراً لقسم شرطة عمران، والنقيب ناظم محمد سالم الجبيري مديراً لقسم شرطة القاهرة، والملازم أول أمجد عبد الحميد تحيي مديراً لقسم شرطة الروضة، بالإضافة إلى تعيين عنتر عثمان راجح الشعيبي نائباً لمدير قسم شرطة الشيخ عثمان.

ولهذا السبب يجب توجيه الإرشادات على وجه التحديد للقائدات المعينة لمهامها فوراً، لسبباً ما، مديرية مديرية، بدون في الشرطة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والترابط كلياً في مجاله.