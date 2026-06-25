يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تم التأكيد على عضو المجلس الرقابي اليمني، سلطان العرادة، على رفع مستوى الجاهزية القتالية القتالية المسلحة والانضباط في المؤسسة العسكرية، خلال لقاء موسع، عقده اليوم الخميس، بمأرب، ضم قيادات بحضور فريق الدفاع عن الجيش الركن طاهر العقيلي.

واستمع الرائعة إلى إحاطات شاملة حول سير العمل في الهيئات والدوائر العسكرية، والخطط المستمرة في قطاعات التدريب، انضم، التسليح، والإسناد اللوجستي، بالإضافة إلى تقنية تطوير الوحدات العسكرية العسكرية بما في ذلك مواكبة مع تحديات المرحلة.

تعزيز مستوى الانضباط والجاهزية القتالية في مختلف الجبهات، وتعزيزها بشكل فعال والتكامل بين عناصر المؤسسة العسكرية الأمنية الأمنية، وأكثر من الضعف في جزئيات فعالة والأداء المالي والفني.

أن تمثل مؤسسة الدفاع عن الحيوان الركيزة الأساسية لحماية البلاد والجيش من سيادتها واستقرارها، وبالتأكيد دعم القيادة السياسية بقيادة المجلس القيادي القادر على الرشاد العليمي، حتى تتمكن من تحقيق قدرات القوات المسلحة.

ومن جانبه، يستعرض وزير الدفاع حتى الآن نطاق واسع من القوات المسلحة، معرباً عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لوسائل المقاتلين في مختلف الجبهات، ومؤكداً حرصاً على المؤسسة العسكرية بمواصلة مهامها الوطنية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.

يأتي الاجتماع العسكري في مأرب، بعد وصول وزير الدفاع اليهودي إلى عدن، في ظل ثورة التحرير السياسية وعسكرية عسكرية تلت التصعيد للحوثيين من خلال بيان القوات العامة الحوثية التي قررت رفدت الجبهات وتلبية نداء زعيم الجماعة بالتحرك وانتزاع ما تقول عنها “الحقوق”.