60 يومًا بين طارق صالح والحوثيين.. من هو عبدالرحمن مكرم؟

يمن مونيتور/ واضح خاص

في غضون أسبوعين فقط، تصدّر اسم تايلندي في الحراك التهامي، الشيخ عبدالرحمن مكرم، واجهات الأخبار الجديدة مرتين متناقضتين في المؤتمر؛ بين وصوله إلى المخا الخاضعة للسيطرة على الحكومة اليمنية، وعودته إلى صنعاء ما يحدث تحت سيطرة الحوثيين.

في منتصف مارس/آذار الماضي، خرجت المقاومة الوطنية التي قادها عضوا اليمني طارق صالح وتتمركز في المخا، وصول مكرم وإعلان انشقاقه عن جماعة الحوثي. واليوم، يظهر الرجل نفسه من صنعاء إلى جانب الحوثيين محمد عياش قحيم، المعين وزيراً للنقل لدى الجماعة.

برز اسم الشيخ عبدالرحمن مكرم خلال فترة من (2010 – 2014) إمامين عام لـ “الحراك التهامي” في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، وهو شعبي محلي نشأة للمطالبة وأصول التهامي ومواجهة التهميش والإقصاء.

بعد تشغيل مجموعة الحوثيين على محافظة الحديدة انقلاب عام 2014، تم عرض مكرم للاعتقال والاحتجاز لنحو شهر في سجون الجماعة، على مواقفه الرافضة للحوثيين ثم ونشاطه في تحشيد المجتمع المحلي للتمدد للجماعة، كما تم عرض ديوانه القبلي للإحراق، قبل أن يتم تحريره ويستقر لاحقاً في صنعاء حيث تم تعيينه عضواً في “مجلس الشورى” للحوثيين.

رحلة الـ60 يوم من المخا إلى صنعاء

في منتصف مارس/آذار 2026، تشكل ظهور مكرم في مدينة المخا بالساحل الغربي مفاجأة سياسية؛ حيث أعلنت إعلام “المقاومة الوطنية” عن وصوله وإعلان الجوائزه إلى صفوف الشرعية.

وأول مكرم حينها بعض مجلس القيادة، وهو فريق المقاومة الوطني ركن طارق صالح. وطالب بإلغاء الطلب الرسمي عن اللقاء عندما يدعي طارق صالح أبناء تهامة في مواجهة الجماعة الحوثية.

ولم تكد تمضي 60 يوما على استقرار مكرم في الساحل الغربي، حتى أعلنت المعين وزيراً الإعلان في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، محمد عياش قحيم، عبر حسابه في منصة “إكس”، الأربعاء 17 يونيو/ حزيران الحالي عن عودة مكرم إلى العاصمة صنعاء الخاضعة للسيطرة الجماعة.

ونشر قحيم صورة كبيرةه بمكرمً بعودته كونه عضواً “في مجلس الشورى”، وعلق عليها قائلاً: “أعتقد أنه أوصل رسالة إلى طارق عفاش بردت الرسالة بسلام”، دون أي تعليق من إعلام طارق صالح حول عودة الرجل إلى الحوثيين.