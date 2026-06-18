تضع هيئة أسواق المال معايير تصنيف عادلة على بحث Google

بموجب نظام المنافسة في الأسواق الرقمية في المملكة المتحدة، قالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إن جوجل سيُطلب منها تحسين الشفافية والعدالة في كيفية تصنيف نتائج البحث.

وقالت إن الشركات لاحظت أن ممارسات التصنيف الحالية ليست عادلة ولا شفافة. وقالت هيئة أسواق المال إن الشركات وجدت أيضًا أن التغييرات التي أجرتها جوجل تم نشرها دون إشعار كافٍ. عندما يكون لهذه التغييرات تأثير على الأعمال التجارية، قالت الشركات التي أثارت مخاوفها مع هيئة أسواق المال إنها لا تملك طرقًا فعالة للتعبير عن مخاوفها.

في يونيو الماضي، وبموجب نظام المنافسة في الأسواق الرقمية، بدأت هيئة السوق المالية مشاورة حول ما إذا كان سيتم تعيين جوجل بحالة السوق الإستراتيجية (SMS). نتيجة التحقيق الذي أجرته هي أن Google مُخصصة الآن للرسائل النصية القصيرة.

قبل بضعة أسابيع، فرضت هيئة السوق المالية متطلبًا سلوكيًا جديدًا على Google، مما مكّن الناشرين من إلغاء الاشتراك في ظهور قارتهم في Google AI Overviews. لقد أدخلت الآن متطلبات سلوك التصنيف العادل لمعالجة المخاوف التي أثارتها الشركات بشأن نتائج بحث Google.

نتيجة لمتطلبات التصنيف العادل، سيُطلب من Google تصنيف نتائج البحث العضوية وتقديم نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي باستخدام معايير موضوعية وغير تمييزية. ستحتاج جوجل أيضًا إلى توفير قدر أكبر من الشفافية للشركات حول كيفية عمل التصنيفات، وإعطاء إشعار مسبق بالتغييرات المهمة ووضع عمليات واضحة للشركات لإثارة المخاوف بشأن كيفية نتائج تصنيفاتها ومعالجتها بفعالية.

تتوافق هيئة سوق المال أيضًا مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي يغطي عملية مشاركة البيانات في Google. إن العملية التطوعية المطبقة بالفعل من خلال واجهة برمجة تطبيقات Google Data Portability (API) الخاصة بقابلية نقل البيانات في المملكة المتحدة سيكون لها الآن أساس قانوني.

وفقًا لهيئة السوق المالية، فإن هذا يمنح شركات الطرف الثالث الثقة لتقديم منتجات وخدمات جديدة للأشخاص استنادًا إلى بيانات بحث Google الخاصة بهم. على سبيل المثال، فإن الشرط القانوني الذي يفرض على جوجل لمشاركة البيانات من شأنه أن يمكّن الأطراف الثالثة من تقديم ميزات أكثر تخصيصًا للأشخاص مثل اقتراحات السفر المخصصة، وصفقات التسوق والمكافآت الأكثر صلة، بما في ذلك استرداد النقود والخصومات.

لنقل بياناته، يحتاج المستخدم إلى الاشتراك في خدمة خارجية، مثل منصة المكافآت أو خدمة التوصيات الشخصية. في خدمة الطرف الثالث، يُطلب من المستخدم ربط حساب Google الخاص به والتفويض الصريح بنقل بيانات البحث الخاصة به. يستخدم الطرف الثالث واجهة برمجة تطبيقات إمكانية نقل البيانات من Google لطلب البيانات ذات الصلة. تقوم Google بمعالجة الطلب ونقل البيانات بشكل آمن إلى الطرف الثالث. يتم بعد ذلك استخدام البيانات لتقديم خدمة، مثل التوصيات الشخصية أو العروض أو الخصومات المخصصة.

وقال ويل هايتر، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في CMA: “يعد البحث بوابة حيوية للشركات في المملكة المتحدة للوصول إلى العملاء، ويمكن لأنظمة التصنيف الأكثر وضوحًا ويمكن التنبؤ بها والأكثر شفافية أن تمنحهم مجالًا أكبر للتوسع والاستثمار.

“ستضمن هذه التدابير الجديدة تصنيف نتائج البحث بشكل عادل وموضوعي، مع معلومات أكثر وضوحًا حول التغييرات وطرق فعالة لإثارة المخاوف. وفي الوقت نفسه، ستتمتع الشركات المبتكرة بالثقة في قدرتها على الوصول إلى بيانات البحث في الممارسة العملية، مما يفتح المجال أمام الاستثمار والابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة للمستخدمين.”