CW@60: العمل في مجال البيانات – يتعلق الأمر كله بالأشخاص الذين تقابلهم

في 22 سبتمبر 1966، تم نشر العدد الأول من أول صحيفة أسبوعية متخصصة في التكنولوجيا في العالم – وتعد مجلة Computer Weekly اليوم أقدم مجلة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. ما هو أكثر شيء تغير بالنسبة لك منذ ذلك الحين؟ هنا، تتأمل كارولين كاروثرز، كبيرة مسؤولي البيانات السابقة، في الحياة غير المتوقعة في البيانات.

أفكر أحيانًا في نفسي كخريج يبلغ من العمر 21 عامًا، جالسًا هناك أقرأ مجلة Computer Weekly، وأحاول استيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات.

لأكون صادقًا، لم أفهم كل ما قرأته في ذلك الوقت، لكن ذلك لم يمنعني من القراءة. لا أزال أتذكر ذلك الشعور بالرغبة في فهم العالم الذي دخلت إليه، في حين أنني لم أكن متأكدًا تمامًا من ماهية هذا العالم.

إذا كان بإمكاني الجلوس بجانب تلك النسخة الأصغر مني وأخبرها بما سيحدث، فأنا بصراحة لا أعتقد أنها ستصدقني.

ليس لأنها كانت تفتقر إلى الطموح – كان لديها الكثير من الطموح – ولكن لأن الكثير من الأشياء التي ستحدد مسيرتي المهنية بالكاد كانت موجودة بأي طريقة يمكن التعرف عليها. ولم يكن هناك طريق واضح للوصول إلى البيانات لأن البيانات لم تكن بعد مهنة بالمعنى الذي نفهمه بها الآن.

من المؤكد أنه لم يكن هناك مستشار وظيفي في شمال شرق إنجلترا يخبر ابنة أحد عمال المناجم أنها قد تصبح ذات يوم كبيرة مسؤولي البيانات، وتؤلف الكتب، وتبني مشروعًا تجاريًا، وتقضي حياتها المهنية في مساعدة المنظمات على حل المشكلات من خلال البيانات.

لقد شاهدت أشخاصًا مثل جوديث هان وماجي فيلبين على قناة بي بي سي عالم الغد بسحر كامل، ولكن لم تكن هناك خريطة طريق واضحة تقول: “بهذه الطريقة لنكون جزءًا منها”. كان هناك مجرد فضول، وإحساس بأن التكنولوجيا تفتح الأبواب، حتى لو لم أتمكن بعد من رؤية أين ستقودني تلك الأبواب.

لا توجد لحظة سينمائية عندما أنظر إلى مسيرتي المهنية، لا أرى نقطة تحول دراماتيكية واحدة. لم تكن هناك لحظة سينمائية واحدة أصبح فيها كل شيء منطقيًا فجأة. أرى سلسلة من الاكتشافات التي وسّعت تدريجيًا فهمي لما كان ممكنًا. أنا معروف بأن لدي عيد الغطاس بشكل منتظم – وأحيانًا أكثر انتظامًا مما هو مناسب تمامًا للأشخاص من حولي – ولكن تلك عيد الغطاس جاءت من القيام بالعمل، وطرح الأسئلة، وفهم الأمور بشكل خاطئ، والتعلم، والمحاولة مرة أخرى. من أول الأشياء التي أدركتها هو أنني أحب حل المشكلات. لم أدخل التكنولوجيا لأنني كنت مفتونًا بها في حد ذاتها، ولكن بسبب ما تتيح لك التكنولوجيا القيام به. أتذكر تعليم نفسي البرمجة على جهاز Commodore 64 الخاص بي وإنشاء ألعاب جديدة. في الحقيقة، ما جذبني هو فهم التعقيد. لقد انجذبت دائمًا إلى الأنماط والعلاقات وفهم كيفية توافق الأشياء معًا. قبل وقت طويل من العثور على طريقي إلى البيانات، كنت أعلم أن الفضول يمنحني الطاقة. ما تغير مع مرور الوقت هو اكتشاف أن التكنولوجيا أعطت هذا الفضول مكانًا يذهب إليه، والبيانات أعطته لغة. في نواحٍ عديدة، تطورت مسيرتي المهنية جنبًا إلى جنب مع التخصص نفسه. انتقلت إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة الرقمية وإدارة البرامج قبل أن أجد في نهاية المطاف موطني في البيانات.

اختصارات كثيرة جدًا إذا نظرنا إلى الوراء الآن، فمن السهل أن ننسى كم كان كل هذا جديدًا. اليوم، يتم التعرف على البيانات كمهنة ذات مسارات وظيفية، وألقاب وظيفية، ومجتمعات، وأطر عمل، وفي بعض الأحيان، تحتوي على الكثير من الاختصارات. عندما بدأت، لم يكن الكثير من هذه الهياكل موجودًا. كان هذا المجال لا يزال يعمل بشكل جيد، وكان الكثير منا يتعلمون أثناء تقدمنا، وهو أمر مثير ومرعب إلى حد ما عندما تعيش فيه. يتم تصوير التكنولوجيا أحيانًا على أنها عالم من الآلات والخبراء الفنيين المختبئين بعيدًا عن بقية المؤسسة، محاطين بالكابلات والقهوة المشكوك فيها. تجربتي كانت عكس ذلك. أحد أعظم الهدايا التي قدمتها لي هذه المهنة هو الناس. لقد التقيت بأشخاص كرماء بالأفكار، ومستعدون لتحدي الافتراضات، وسعداء بمشاركة الأخطاء وملتزمون تمامًا بمساعدة بعضهم البعض في حل المشكلات الصعبة. لقد شاهدت مجتمعات تتشكل حول التخصصات الناشئة ورأيت أفرادًا يجتمعون معًا لبناء شيء أكبر مما يمكن أن تحققه أي منظمة بمفردها. “هناك درس مهني واحد يتم التأكيد عليه باستمرار بالنسبة لي: ما هو ممكن ليس ثابتًا” كارولين كاروثرز إن الكثير من التقدم الذي أحرزناه في مهنة البيانات جاء من الناس الذين كانوا على استعداد للقول: “لقد نجح هذا بالنسبة لي”، أو في كثير من الأحيان “هذا لم ينجح بالنسبة لي على الإطلاق وكان مؤلمًا”. قد يكون هذا هو جانب الثورة الرقمية الذي كان له الأثر الأكبر على حياتي. ليس فقط الوصول إلى التكنولوجيا، ولكن الوصول إلى الأشخاص والأفكار والمجتمعات التي لم يكن من الممكن تصورها لتلك النسخة الأصغر مني التي تجلس في قسم تكنولوجيا المعلومات الأول.

في الطابق السفلي لم تكن بيئات تكنولوجيا المعلومات المبكرة براقة تمامًا. كان هناك نوع من الإضاءة المكتبية التي تجعل الجميع يبدون وكأنهم يخضعون للاستجواب، ونعم، كنت في الطابق السفلي كجزء من “حشد تكنولوجيا المعلومات”. يمكن أن تشعر بالوحدة، خاصة عندما كنت تحاول معرفة ليس فقط ما كنت تفعله، ولكن أيضًا من ستصبح – ولكن كان هناك أيضًا شيء رائع في ذلك. كان هناك احتمال في تلك الغرف، حتى لو كانت ملفوفة بغلاف بلاستيكي، مصحوبة بطابعة تبدو وكأنها تحاول الهروب. هناك درس مهني واحد يتم التأكيد عليه باستمرار بالنسبة لي، وهو أن ما هو ممكن ليس ثابتًا. كل مشكلة نحلها توسع ما نعتقد أنه يمكن تحقيقه. كل تحدٍ يتم التغلب عليه يوسع الأفق قليلاً. إن فن الممكن ليس وجهة، وكل نجاح وفشل ودرس نتعلمه يعطينا وجهة نظر مختلفة قليلاً عما قد يأتي بعد ذلك. ولعل هذا هو السبب الذي جعل فترات التحول التكنولوجي تبهرني دائمًا. والآن نجد أنفسنا في واحدة أخرى. يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل المؤسسات ويحفز محادثات جديدة حول كيفية عملنا وإنشاءنا واتخاذنا للقرارات. لقد تحول مشهد البيانات أيضًا، بعيدًا عن الهوس بالامتثال بأي ثمن، نحو محادثات أكثر ثراءً حول المكان الذي تريد المؤسسات أن تذهب إليه ببياناتها، ولماذا، ولمن. وهذا ما أعتقد أنه المجيء الثاني للبيانات – اللائحة العامة لحماية البيانات هي الأولى. إن الاحتمالات مثيرة، ولكننا مرة أخرى نقف على حافة مستقبل لم يتم تحديده بالكامل.