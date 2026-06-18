ما هي التهديدات السيبرانية لكأس العالم لكرة القدم 2026؟

في الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المضطربة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، لم يهيمن الأمن السيبراني على عناوين الأخبار الوطنية، بل أمن الحدود، مع تشديد القيود على الدخول والتأشيرات في الولايات المتحدة مما ترك الفرق واللاعبين والمسؤولين في مأزق، مع منع البعض من دخول البلاد تمامًا.

ولحسن الحظ، حتى وقت كتابة هذا التقرير – قبل ساعات فقط من المباراة الافتتاحية لإنجلترا يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران ضد كرواتيا – لم يتم الكشف عن أي انتهاكات إلكترونية كبيرة.

لكن وراء الكواليس، كان المجتمع الأمني ​​يحذر منذ أسابيع من أن بطولة 2026 تواجه مستوى من التهديد السيبراني غير المسبوق في تاريخ البطولة – على الرغم من أن التهديد كان منخفضًا إلى معدومًا حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كيفن كوران هو عضو بارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وأستاذ الأمن السيبراني في جامعة أولستر في أيرلندا الشمالية. ويقول إنه إلى جانب كونها أكبر كأس عالم في التاريخ، فإن رقمنة كل شيء بدءًا من أنظمة التذاكر إلى التطبيقات الرسمية، وخدمات البث، وقواعد بيانات الاعتماد، وشبكات الملاعب، ومنصات الرعاية، وغير ذلك الكثير، قد أدت إلى توسيع نطاق هجوم البطولة بشكل كبير.

ويصف كل نظام من هذه الأنظمة بأنه باب يجب على الشخص أن يبقيه مغلقًا طوال مدة الحدث. ويقول: “لا يحتاج المهاجمون إلا إلى العثور على منطقة مفتوحة جزئيًا، ويجب على المدافعين تأمينها جميعًا”.

ومن المؤسف أن هؤلاء المهاجمين ينجحون في كثير من الأحيان. كشفت الأبحاث التي نشرتها في وقت سابق من شهر يونيو شركة الإنترنت البريطانية Darktrace أن أكثر من 80% من المنظمات الرياضية الاحترافية التي تعمل معها تأثرت بحوادث الأمن السيبراني في الأشهر الـ 12 الماضية، مع تعرض 57% منها لهجمات متعددة. يبلغ متوسط ​​تكلفة الحادث السيبراني في الرياضة الآن 169 ألف دولار (126 ألف جنيه إسترليني)، لكن Darktrace تقول إن التأثير المالي الحقيقي يتضاعف، حيث تواجه المنظمات الأكثر تضرراً تكاليف إصلاح واسترداد سنوية تراكمية تبلغ حوالي 2 مليون دولار.

لكن التأثير لا يقتصر على المالي فحسب، إذ تؤدي البيانات المكشوفة إلى تأثيرات عميقة وفورية على الجمهور وعلى السمعة. من المؤكد أن الفرق الرياضية والهيئات الأخرى تحتفظ ببيانات خاصة عن العديد من الأفراد المشهورين وذوي الثروات العالية، لذا فإن محتويات قواعد البيانات التي تحتفظ بها فرق الدوري الممتاز تشكل حتما إغراء للمهاجمين.

تقرير Darktrace بعنوان الأمن السيبراني في الرياضة العالمية: التهديدات والإشارات والآثار الاستراتيجية على الصناعة الرقمية، يكشف أيضًا أن عملاء قطاع الرياضة في Darktrace يتلقون خمس رسائل البريد الإلكتروني التصيدية أكثر من الصناعات الأخرى. أوقفت خدمة /EMAIL الخاصة بها أكثر من 116000 رسالة بريد إلكتروني متميزة تستهدف هؤلاء العملاء في الأشهر الستة حتى مارس 2026.

ومن بين هذه الرسائل الضارة، استهدف 21% منها شخصيات مهمة، و38% منها عبارة عن محاولات تصيد احتيالي، و84% منها اجتازت مصادقة DMARC بنجاح، و37% احتوت على “ميزات هندسة اجتماعية جديدة”، وفقًا لـ Darktrace.

يقول ناثانيال جونز، نائب رئيس استراتيجية الأمن والذكاء الاصطناعي في Darktrace: “الرياضة الاحترافية هي بيئة عالية الضغط حيث يكون التوقيت مهمًا”. “قد تبدو عملية تسجيل الدخول المشبوهة، أو نقل البيانات غير المعتاد، أو الإجراء غير المتوقع لعامل الذكاء الاصطناعي، صغيرة بمعزل عن غيرها، ولكن خلال حدث مباشر يمكن أن تصبح ذات أهمية من الناحية التشغيلية بسرعة كبيرة.

“إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من المخاطر التي تواجه المنظمات الرياضية على المستوى الداخلي ومن الجهات الفاعلة الخارجية اليوم هي تكييف النهج السلوكي للأمن. وهذا يعني الابتعاد عن القواعد والتوقيعات والتركيز على فهم كل من الإنسان والذكاء الاصطناعي. [artificial intelligence] السلوك داخل بيئتك.”