اليمن يدعم أول دفعة من شركات العمرة 1448هـ ويحذر من السماسرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن وزارة الأوقاف والإشراف على دعم اليمنية الدفعة الأولى من المشاهير لتفويج المتمرين للمنشطات العمرية 1448هـ، في تنظيم خطوة وقطاع العمرة، وتسجيل جودة الخدمات المقدمة للمتمرين، ومؤشرات الفعالية في هذا المجال.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة، إن الدفعة الأولى ضمت 50 منشأة استكملت جميع المتطلبات اللازمة للنظام اللازم لمزاولة أنشطة تفويج المعتمرين، والله يستحقون التسجيل عبر الشهير المعتمد فقط والحصول على خدماتهم مؤهلة رسميا.

وحذرت الوزارة من التعامل مع السماسرة والوسطاء أو الإعلانات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك قد يعرض المعتمرين بشكل احتيالي أو حقوقهم القوية، مشددة على الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة.

أخذ في الاعتبار قاطع الحظر ومرة ​​بعد أن عمل والتفتيش على أداء المرخصة، وتأثر إلى أي مخالفات أو تجاوزات سمح لنا بالتعامل مع التدابير القانونية، والتي قد تنجح في إيقاف المخالفة عن مزولة النشاط.

كما خصصت رقم الوزارة 00967785107611 لاستقبال العملاء واستفسارات وملاحظات المعتمرين، في إطار جهودها للاختيار، وحماية حقوقين فقط، والارتقاء بجودة خدمات العمرة خلال الموسم الجديد.