أدى تعليق الولايات المتحدة للنماذج الإنسانية إلى إطلاق دعوات لسيادة الذكاء الاصطناعي

اضطرت شركة أنثروبيك إلى تعليق اثنين من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى العالم بعد أن أصدرت حكومة الولايات المتحدة توجيهًا يحظر استخدامها من قبل المواطنين الأجانب بسبب مخاوف “الأمن القومي”.

وجاءت هذه الخطوة لتعليق نماذج أنثروبيك بعد أيام فقط من إطلاق نموذج كلود ميثوس 5 الحدودي، حيث زعمت حكومة الولايات المتحدة أنها “أصبحت على علم” بطريقة كسر الحماية التي سمحت بتجاوز ضماناتها.

أعلنت Anthropic بعد ذلك عن تعليق طرازي Fable 5 وMythos 5، وكلاهما مبنيان على كلود ميثوس، الذي وصفته الشركة بأنه يتمتع “بأقوى قدرات الأمن السيبراني من أي طراز في العالم”.

تم تقييد الوصول إلى Mythos 5 من قبل الشركة وهو متاح فقط من خلال “برنامج وصول موثوق” لحوالي 50 منظمة – بما في ذلك شركاء الأمن السيبراني والباحثين – الذين يستخدمونه لإجراء تحليل متقدم للأمن السيبراني للعثور على نقاط الضعف وتصحيحها قبل أن تكون التكنولوجيا متاحة للمهاجمين.

Fable 5 هي النسخة التي تواجه المستهلك والتي تم تصميمها بضمانات إضافية، والتي وجدت حكومة الولايات المتحدة طريقة لكسر الحماية.

وأوضحت أنثروبيك في بيانها أنها لا توافق على قرار الحكومة الأمريكية بسحب نماذج الذكاء الاصطناعي. لقد ردت على ادعاءات ضعف النماذج، واصفة إياها بأنها “بسيطة” و”بسيطة نسبيًا”، مضيفة أنه “إذا تم تطبيق هذا المعيار في جميع أنحاء الصناعة، فإننا نعتقد أنه سيوقف بشكل أساسي جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لجميع موفري النماذج الحدودية”.

هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها حكومة الولايات المتحدة توجيهًا لمراقبة الصادرات ضد شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. رداً على ذلك، وقع أكثر من 80 من قادة الأمن السيبراني، بما في ذلك Nvidia وAdobe، على خطاب مفتوح لدعم Anthropic، وحثوا الحكومة على رفع توجيهات التحكم والتأكد من أن اللوائح “يتم تطبيقها بشفافية ونزاهة”.

تزايد المخاوف بشأن اعتماد المملكة المتحدة على التكنولوجيا الأمريكية وتأتي هذه الحادثة بين أنثروبك والحكومة الأمريكية وسط قلق متزايد بين أعضاء البرلمان البريطاني بشأن الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الأمريكية، الأمر الذي أدى في السابق إلى دعوات لحكومة المملكة المتحدة لدعم تكنولوجيا المعلومات السيادية. وفي أعقاب التعليق، استجوبت البارونة بيبان كيدرون الحكومة في مجلس اللوردات حول ما إذا كان الاعتماد المتزايد على الشركات الأمريكية في مجالات الصحة والتعليم والأمن قد خلق نقطة ضعف خطيرة للأمن القومي. لقد تم إنشاء العديد من التبعيات التكنولوجية اليوم في عصر يتسم بالاستقرار الجيوسياسي النسبي وافتراض الثقة الأساسي. لكن الأحداث الأخيرة تثبت أن هذا الافتراض قد تم تقويضه

شاريني جاغتياني، صندوق مارشال الألماني

وفي ردها على كيدرون نيابة عن الحكومة، لم تتناول البارونة لويد من إيفرا بشكل مباشر المخاوف التي أثيرت بشأن الأمن القومي، لكنها شددت على حاجة المملكة المتحدة إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي السيادية. وقالت: “نهجنا يدور حول بناء القوة في الأجزاء الرئيسية من سلسلة القيمة لجلب التقنيات التي لا يستطيع أي شخص آخر الاستغناء عنها”. كما أثار أعضاء البرلمان المخاوف بشأن اعتماد المملكة المتحدة على التكنولوجيا الأمريكية في أبريل 2026، بعد أن أشار تقرير صادر عن مجموعة الحقوق المفتوحة (ORG) إلى المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تهدد البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة، واحتمال إغلاق الخدمات بأمر أمريكي. حذرت ORG سابقًا، في يناير 2026، من أن الخدمات السحابية واسعة النطاق مثل Microsoft Azure وAmazon Web Services (AWS) ملزمة بالقانون الأمريكي، مما يعني أن السلطات الأمريكية تمتلك القدرة على المطالبة بالوصول إلى البيانات المخزنة في المملكة المتحدة. وقالت شاريني جاجتياني، المحللة الجيوسياسية في صندوق مارشال الألماني ومقره الولايات المتحدة: “إن العديد من التبعيات التكنولوجية اليوم نشأت في عصر يتسم بالاستقرار الجيوسياسي النسبي وافتراض الثقة الأساسي. ولكن الأحداث الأخيرة تثبت أن هذا الافتراض قد تم تقويضه”. وقال جاجتياني إن الخطوة التالية يجب أن تركز على تخفيف المخاطر والتحول نحو “الاعتماد المتبادل المُدار” لزيادة القدرة على الصمود. ومن المرجح أن تبدأ الدول الأوروبية بتعزيز مبادرات السياسات لدعم النظم البيئية التكنولوجية المحلية والحد من التعرض للصدمات الخارجية. وأضاف جاغتياني: “يجب على الشركات العالمية والمؤسسات العامة الآن أن تعمل في بيئة يمكن فيها استخدام التبعيات التكنولوجية كسلاح، وأن تأخذ ذلك في الاعتبار عند بناء نماذج أعمالها وسياساتها”. ويتضمن هذا تعزيز دور أي دولة في سلاسل التكنولوجيا الناشئة، وتطوير قاعدة متنوعة من الموردين بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على شريك واحد ــ على سبيل المثال، من خلال تعميق الروابط مع “القوى المتوسطة في مجال التكنولوجيا” مثل كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

الأنثروبولوجية مقابل حكومة الولايات المتحدة تصاعدت التوترات بين الأنثروبيك والحكومة الأمريكية لبعض الوقت. بدأ ذلك عندما نفى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، استخدام الجيش الأمريكي لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به في “أسلحة فتاكة مستقلة بالكامل أو مراقبة محلية جماعية للأمريكيين” في فبراير 2026. ردت حكومة الولايات المتحدة بوضع شركة أنثروبيك على القائمة السوداء للأمن القومي – حيث وصف وزير الدفاع بيت هيجسيث الشركة بأنها “خطر سلسلة التوريد” – مما يعني أن الخدمة ليست آمنة بما يكفي للاستخدام الحكومي. رفعت الأنثروبيك دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية بشأن هذه الخطوة. ونتيجة لذلك، مُنع كلود من الاستخدام في البنتاغون. وعلى الرغم من ذلك، تم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي من قبل الجيش الأمريكي في الصراع في إيران، كما ذكرت قناة CNBC. وفي نهاية المطاف، حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي بعدم إمكانية تنفيذ توجيهات البنتاغون، ووجد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبدو وكأنها تهدف إلى معاقبة الأنثروبيين بدلاً من معالجة أي مخاوف أمنية حقيقية.